الأنثروبولوجيا أو علم الانسان: العلم الذي لايهتم به العرب / 5

مفهوم الثقافة أو الثقافات

ترجمة د.أحمد مغير

مفهوم الثقافة هو محور الأنثروبولوجيا. القدرة على صنع الثقافة تميز البشرية عن غير البشر. لا يستخدم مصطلح الثقافة مع معاني ثابتة و يتم استخدامه مع معاني مختلفة في الحس السليم. وهو يشكل العمود الفقري لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية وغيرها من التخصصات ذات الصلة مثل الجغرافيا الثقافية وعلم النفس الاجتماعي. كمصطلح علمي ، تشير الثقافة إلى جميع ميزات طرق حياة المجتمع: على سبيل المثال ، الإنتاج ، وأنماط اللباس ، عادات المعيشة الروتينية ، وتفضيلات الطعام ، والهندسة المعمارية للمنازل والمباني العامة ، وتخطيط الحقول والمزارع ؛ ونظم التعليم والحكومة والقانون وما إلى ذلك. وقد يكون من المفيد هنا تقديم بعض النقاط فيما يتعلق بالفرق بين “الثقافة” و “المجتمع”. بالنسبة لكثير من الناس ، قد يكون من الصعب في كثير من الأحيان التمييز بين الثقافة والمجتمع. قد يتساءلون كيف يمكنهم التمييز بين الاثنين ، لأن النهج الأنثروبولوجي الاجتماعي الثقافي لمفهوم الثقافة غالبا ما يكون واسعا جدا وشاملا. كما أنه من الشائع أن الثقافة تشمل كل الأشياء عدا الطبيعة والبيولوجيا. وقد يعني هذا ضمنا أن الثقافة تشمل المجتمع نفسه. لهذا السبب ، هناك حاجة إلى تعريف بسيط للمجتمع لتمييزه عن المجتمع هنا. يشير المجتمع عموما إلى العالم الاجتماعي بجميع هياكله ومؤسساته ومنظماته وما إلى ذلك من حولنا ، وعلى وجه التحديد إلى مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون داخل نوع من الأراضي المحدودة والذين يشتركون في طريقة حياة مشتركة. في حين أن الثقافة هي الطريقة الشائعة للحياة المشتركة بين مجموعة من الناس تسمى الثقافة.

مرة أخرى قبل الذهاب إلى أبعد من ذلك ، قد يكون من المهم أيضا ملاحظة أن عامة الناس غالبا ما يسيئون استخدام مفهوم الثقافة. تتضمن بعض المفاهيم الخاطئة حول مصطلح الثقافة ما يلي:

1. كثير من الناس في العالم الغربي يستخدمون مصطلح الثقافة بمعنى أن بعض الناس أكثر “ثقافة” من غيرهم. ينبع هذا أساسا من الفكرة المرتبطة بالكلمة الجذر لمصطلح الثقافة ، “kulture” باللغة الألمانية ، والتي تشير إلى “الحضارة”. وهكذا، عندما يقال إن المرء “مثقف”، يعني بذلك إنه متحضر. يقول عالم الأنثروبولوجيا كوتاك “تشمل الثقافة أكثر بكثير من الصقل والذوق والرقي والتعليم وتقدير الفنون الجميلة. ليس فقط خريجي الجامعات ولكن أيضا جميع الناس “مثقفون”.

2. المفهوم الخاطئ الثاني الشائع الاستخدام هو ذلك الذي يساوي “الثقافة” بالأشياء الملونة والعادات والملابس والأطعمة والرقص والموسيقى وما إلى ذلك. وكما يقول كوتاك ” أصبح الكثير من [الناس] يفكرون في الثقافة من حيث العادات والموسيقى والرقص وزينة الملابس والمجوهرات وتسريحات الشعر، وإذا أخذنا هذه الصور إلى أقصى الحدود، فإنها تصور الثقافة على أنها ترفيهية وغير جادة في نهاية المطاف بدلا من أن تكون شيئا يعيشه الناس العاديون كل يوم من حياتهم وليس فقط عندما يكون لديهم مهرجانات”.

3. وهناك مفهوم خاطئ ثالث حول ماهية الثقافة وما تشكله هو المفهوم الذي قد يستمتع به العديد من عامة الناس في بعض الدول المتخلفة. هذا المفهوم الخاطئ مشابه للمفهوم الثاني ، لكنه يختلف عنه في أن الكثير من الناس هنا يعتقدون أن الثقافة هي تلك التي تتعلق بالأشياء المادية التقليدية الفريدة أو الأشياء غير المادية في الماضي. وفقا لهذا الرأي، قد لا يشمل الثقافي الأشياء (المادية أو غير المادية) التي هي حديثة، وأصبحت عادية، يوما بعد يوم، وجزء من جوانب الحياة. وهنا، تعتبر الأنشطة والأفكار والشؤون الاجتماعية والاقتصادية البسيطة والعادية وغيرها من الأنشطة والأفكار والشؤون غير ثقافية أو “أقل ثقافية” إلى حد ما، وإن لم تكن مذكورة بوضوح.

بالعودة إلى التعريف التقني للثقافة ، دعونا ننظر إلى أحد أكثر التعريفات شيوعا للمصطلح. عرف إدوارد ب. تايلور (1832-1917) عالم الأنثروبولوجيا البريطاني الرائد الثقافة بأنها “ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والاعتقاد والفن والقانون والأخلاق والعادات وأي قدرات وعادات أخرى يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع”. واحدة من أهم مساهمات تايلور هي أنه كان قادرا على تحديد الاختلافات بين الكروماتيستات البيولوجية المحددة وتلك السمات التي يتم تعلمها اجتماعيا.

إن عبارة “يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع” في تعريفه مهمة جدا. إنها ليست أي عادة أو قدرة للإنسان ككائن بيولوجي ، ولكن الإنسان كعضو في مجموعة اجتماعية. يركز التعريف على المعتقدات والسلوكيات التي يكتسبها الناس ليس من خلال الوراثة البيولوجية ولكن من خلال النشأة في مجتمع معين ومجموعة اجتماعية معينة حيث يتعرضون لتقاليد ثقافية محددة. من خلال عملية التنشئة الاجتماعية يكتسب الشخص معرفة ثقافية. في الأنثروبولوجيا ، تسمى هذه العملية (التثاقف). يتم تعريف (التثاقف) على وجه التحديد على أنه العملية التي من خلالها يتعلم الفرد قواعد وقيم ثقافته .

هذا المفهوم هو مصطلح شامل لا يحدد فقط أنماط الحياة الملموسة الكاملة للناس ، ولكن أيضا القيم والمعتقدات السائدة. باختصار ، من بين العديد من التعاريف للثقافة ، أكد علماء الأنثروبولوجيا على تعلم أو اكتساب العادات الاجتماعية والقدرات والمعتقدات والتقنيات وأنماط الحياة ، وما إلى ذلك ، الموجودة في مجتمع أو مجموعة معينة. ركز علماء الأنثروبولوجيا على الأبعاد الرمزية للثقافة عند تعريفها.

السمات الرئيسية للثقافة

يصف علماء الأنثروبولوجيا الثقافية (الثقافة) على النحو التالي:

1. الثقافة شاملة: تشمل الثقافة جميع الجوانب التي تؤثر على الناس في حياتهم اليومية. تضم الثقافة عددا لا يحصى من الجوانب المادية وغير المادية للحياة البشرية. وهكذا ، عندما نتحدث عن ثقافة شعب معين ، فإننا نشير إلى جميع الأشياء والأفكار والأنشطة التي من صنع الإنسان سواء كانت تلك الخاصة بالأشياء التقليدية القديمة في الماضي أو تلك التي تم إنشاؤها مؤخرا. الثقافة هي مجموع الإبداع البشري: الفكري والتقني والفني والجسدي والأخلاقي. إنه نمط المعيشة المعقد الذي يوجه الحياة الاجتماعية البشرية ، الأشياء التي يجب أن يتعلمها كل جيل جديد والتي يضيفون إليها في النهاية.

2. الثقافة عامة ومحددة : بشكل عام ، جميع المجتمعات البشرية في العالم لديها ثقافة. إنه يميزهم عن غيرهم من غير البشر. على وجه التحديد ، هناك ثقافات محددة كمثل وجود شعوب متنوعة في العالم. الإنسانية تشترك في القدرة على انتاج ثقافة (عامة) ، ولكن الناس يعيشون في ثقافات معينة حيث يتم تربيتهم.

3. الثقافة تُعلم اجتماعيا : الثقافة هي ثمرة طبيعية للتفاعلات الاجتماعية التي تشكل المجموعات البشرية سواء في المجتمعات أو المنظمات. كلما وأينما تجمع الناس مع مرور الوقت ، تنمو الثقافة. جوهر الثقافة هو أنه يتم تعلمها ومشاركتها وتبادلها ويحدث التكيف الثقافي من خلال التفاعل الاجتماعي. ويتم توصيل السلوك المتعلم في المجموعة من خلال أشكال التنشئة الاجتماعية مثل الملاحظة والتعليم والمكافأة والعقاب والخبرة.

تجدر الإشارة إلى ثلاث طرق مختلفة للتعلم هنا:

– تعلم الموقف الفردي: وهذا يعني أن الحيوان أو الشخص الفرد يتعلم شيئا بنفسه كما تقوده مواقف محددة تحدث له.

-تعلم من المواقف او الظروف الاجتماعية: يتضمن التعلم من أعضاء آخرين في المجموعة ، من خلال التقليد ، حتى الحيوانات يمكن أن تتعلم بهذه الطريقة.

-التعلم الثقافي: هذا التعلم خاص بالإنسان وحده. يمكن ذلك من خلال الاستفادة من الذكاء والقدرة على التواصل من خلال ربط المعاني للكلمات أو للأشياء أو للأجسام. وهذا ما يسمى التواصل الرمزي. يتعلم الناس الثقافة مباشرة ومن خلال الملاحظة والتفاعل الاجتماعي.

4. الثقافة رمزية : التفكير الرمزي فريد من نوعه وخاص بالبشر والثقافة. التفكير الرمزي هو قدرة الإنسان على إعطاء شيء أو حدث معنى لازم وفهم وتقدير رموز هذا المعنى هي المكونات المركزية للثقافة. تشير الرموز إلى أي شيء يعلق عليه الناس معنى ويستخدمونه للتواصل مع الآخرين. وبشكل أكثر تحديدا ، الرموز هي الكلمات أو الكائنات أو الإيماءات أو الأصوات أو الصور التي تمثل شيئا آخر بدلا من نفسها. إنها قدرة الإنسان على إعطاء شيء أو حدث معنى لازم وفهم هذا المعنى وتقديره. لا توجد صلة طبيعية أو ضرورية واضحة بين الرمز وما يرمز إليه.

وهكذا تعمل الثقافة في المجال الرمزي مع التركيز على المعنى ، بدلا من الجانب العقلاني التقني / العملي للسلوك البشري. تحتوي جميع الافعال على محتوى رمزي فضلا عن كونها عملا في حد ذاتها. الأشياء والأفعال والسلوكيات ، وما إلى ذلك ، تقف دائما على شيء آخر غير مجرد الشيء نفسه.

5. الثقافة تستولي على الطبيعة : الثقافة تفرض نفسها على الطبيعة. إنها تقمع الغرائز الطبيعية والبيولوجية فينا ويعبر عنها بطرق خاصة. على سبيل المثال ، نحن ككائنات بيولوجية نشعر بالرغبة في الغذاء ولكن أي نوع من الطعام نتناوله ، وعدد المرات في اليوم لتناول الطعام ، ومع من نأكل ، وكم نأكل ، ومدى سرعة أو بطء تناول الطعام ، وما إلى ذلك ، يتم تحديدها جميعا من خلال القيم والمعايير الثقافية لمجموعة معينة من الناس. أو نشعر بالرغبة في التبول ، لكن لا يمكن للمرء أن يفعل ذلك في أي وقت وفي أي مكان ، ما لم يكن المرء حيوانا أو طفلا غير ناضج أو شخصا مريضا عقليا.

ومع ذلك، فإن النقاش حول الطبيعة والتنشئة هو نقاش ساخن للغاية في العلوم الاجتماعية، ونحن بحاجة إلى التأكيد على حقيقة العلاقة الجدلية بين الاثنين. يقال إن الطبيعة من حيث البيئة الطبيعية ، والنمو التطوري في الأبعاد البيولوجية ، والتركيب الجيني للناس ، وما إلى ذلك ، لها تأثيرها المهم الخاص في تحديد خلق الثقافة البشرية والتعبير عنها واستمراريتها.

6. الثقافة مشتركة : إنها ملكية للأفراد كأعضاء في مجموعة اجتماعية. الملاحظة والاستماع والتحدث والتفاعل مع الآخرين يتعلمونها. تصبح طرق التفكير والتصرف والشعور والاستجابة المتميزة ثقافيا معتادة في وقت مبكر جدا من الحياة من خلال المشاركة. يجب مشاركة السلوك وطرق التفكير أو التفاعل داخل مجموعة من الناس من أجل اعتبارهم جزءا من الثقافة. بعض الأنماط الثقافية مشتركة بين جميع الناس تقريبا في بعض الثقافات. والثقافة المشتركة تعطي الناس تجارب مشتركة. ومع ذلك ، يجب أن نلاحظ أنه ليس كل الأشياء المشتركة بين مجموعة من الناس ثقافية. هناك العديد من الخصائص البيولوجية والنفسية المشتركة بين مجموعة من الناس.

7. الثقافة منتظمة : الثقافات ليست مجموعة عشوائية من العادات والمعتقدات ، ولكنها أنظمة متكاملة ونمطية وذات أجزاء مترابطة. الثقافة هي كل متكامل ، أي أن أجزاء الثقافة مترابطة مع بعضها البعض. لا توجد سمة ثقافية واحدة لها معناها خارج سياقها المتكامل.

8. يستخدم الناس الثقافة بشكل خلاق : هناك فرق بين الثقافة المثالية والثقافة الحقيقية. ما تقوله قواعد الثقافة وما يفعله الناس قد يكون مختلفا. تخبرنا القواعد الثقافية بما يجب القيام به وكيفية القيام به ، لكننا لا نفعل دائما ما تمليه القواعد. نحن نستخدم الثقافة بشكل خلاق.

9. الثقافة تكيفية وغير قابلة للتكيف : الناس يكيفون أنفسهم مع البيئة باستخدام الثقافة. القدرة على تكييف أنفسهم عمليا مع أي حالة بيئية ، على عكس الحيوانات الأخرى ، تجعل البشر فريدين في هذه الامكانية. وتعزى هذه الامكانية إلى قدرة الإنسان على خلق واستخدام الثقافة. الثقافة لها أيضا أبعاد غير قابلة للتكيف. أي أن الإبداعات والإنجازات الثقافية ذاتها للشعوب قد تتحول إلى تهديد لبقائها. عندما نرى المشاكل المعاصرة للبيئة ، والآثار الجانبية للنمو السريع وفي العلوم والتكنولوجيا ، وما إلى ذلك ، نرى أن الثقافة غير قابلة للتكيف أيضا.

10.الثقافة مستقرة ومع ذلك تتغير : الثقافة مستقرة عندما نفكر في ما يحمله الناس من قيمة ويسلمونه للجيل القادم من أجل الحفاظ على معاييرهم وقيمهم ومع ذلك ، عندما تتلامس الثقافة مع الثقافات الأخرى ، يمكن أن تتغير. أي أن الانتشار الثقافي ، وانتقال السمات الثقافية من واحدة إلى أخرى ، قد يسبب تغييرا ثقافيا ومع ذلك ، فإن الثقافة تتغير ليس فقط بسبب الاتصال المباشر أو غير المباشر بين الثقافات ، ولكن أيضا من خلال الابتكار والتكيف مع الظروف الجديدة. أي أن قوى تغيير الثقافة ليست خارجية فحسب ، بل إنها داخلية أيضا.

ترجمة : د.أحمد المغير / طبيب اختصاصي وباحث

المصدر:

Introduction to Sociocultural Anthropology

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