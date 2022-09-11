التحالف يسلم البيشمركة حزمة جديدة من المساعدات الطبية

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، الاحد، تسلمها حزمة مساعدات طبية جديدة من التحالف الدولي.
وقالت الوزارة في بيان: ” تحت إشراف مديرية الشؤون الطبية بوزارة البيشمركة، وفي إطار دعم التحالف الدولي، تم توزيع بعض المستلزمات والمعدات الطبية على اللواء السادس التابع لوزارة البيشمركة”.
وأضافت الوزارة أن “هذه المساعدات تعتبر هي المرحلة الأولى وسيتم استلام حزمة أخرى من المساعدات الطبية من التحالف الدولي خلال وقت قريب وسيتم توزيعها على بقية الألوية في قوات البيشمركة”.
وأشار البيان إلى أن “هذه المساعدات الطبية ستخدم قوات البيشمركة من الناحية اللوجستية، وستساهم ايضا في تحسين الخدمات الصحية لهم”.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط