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التحالف يسلم البيشمركة حزمة جديدة من المساعدات الطبية

التحالف يسلم البيشمركة حزمة جديدة من المساعدات الطبية

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان،  الاحد، تسلمها ‏حزمة مساعدات طبية جديدة من التحالف الدولي.

‏وقالت الوزارة في بيان: ” تحت إشراف مديرية الشؤون الطبية بوزارة البيشمركة، وفي إطار دعم التحالف الدولي، تم توزيع بعض المستلزمات والمعدات الطبية على اللواء السادس التابع لوزارة البيشمركة”.

‏وأضافت الوزارة أن “هذه المساعدات تعتبر هي المرحلة الأولى ‏وسيتم استلام حزمة أخرى من المساعدات الطبية من التحالف الدولي خلال وقت قريب وسيتم توزيعها على بقية الألوية في قوات البيشمركة”.

‏وأشار البيان إلى أن “هذه المساعدات ‏الطبية‏ ‏ستخدم قوات البيشمركة ‏من الناحية اللوجستية، وستساهم ايضا في تحسين الخدمات الصحية لهم”.

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