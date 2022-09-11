السيولة المالية تتسبب بإيقاف أكثر من 100 مشروع في كرميان

أعلنت إدارة كرميان المستقلة ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، توقف أكثر من 100 مشروع عن العمل بسبب السيولة المالية وعدم تسديد مستحقات المقاولين.

وقال مصدر من دائرة التخطيط في ادارة كرميان إن “من بين 110 مشاريع في گرميان يجري العمل على ستة مشاريع فقط، بسبب عدم دفع سلف المقاول”.

واضاف ان “تلك المشاريع تعمل من حين لآخر بسبب السداد المالي المقدم للمقاول”.

وأشار المصدر إلى أن “المشاريع التي تنفذ حاليا هي طريق كلار – السليمانية، وطريق كلار الكفري، ومشروع كهرباء، ومشروع ري، وسد توره جار، ومشروع في منطقة ميدان، ومشروع في منفذ برويز خان”.

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