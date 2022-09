الفرق بين الدفلة والجوري والياسمين والكاردينيا

السبتتنك ( البالوعة ) اجلكم الله

اليوم يستعيد العراقيون مقولة شهيرة للمرحوم نوري السعيد قذفها في وجه المرحوم محمد رضا الشبيبي عندما ( تلاسن ) الاثنان داخل مجلس الامة ..!فقد قال الشيخ الشبيبـي إحـدى الأيام صرخت بوجه نوري السعيد في المجلس، وقلت له، أنت ديكتاتور.

فقال لـي نوري السعيد: إذا أنا ذهبت وجاءت من بعدي حكومة أخرى، ستعرف من هو الديكتاتور.

فقد قال السعيد محذرا الشبيبي :-

اسمع يا شيخنا حچايتي هذي ..

(اني يا شيخ ما كاعد على كرسي رئاسة مجلس الوزراء .. انا كاعد على (سبتتنك ) …. )

وذهب نوري السعيد بلا قبة او قبر فقد سحلته مخلوقات ( السبتتنك ) التي تسربت منه في غفلة

من الزمن بعد ثورة 14 تموز 1958

ولم تبقَ منه قطعة صالحة للدفن ..

ويضيف الشيخ الشبيبي قائلاً: وفعـلاً، لم تمض سنوات بعد هذه الواقعة إلاّ وابتلينا بما قاله نوري السعيد فقد حدث الانقلاب العسكري الذي قام به قاسم.

وفي يوم من الأيام كنت جالساً في بيتي، وإذا بطارق يطرق علي الباب، فخرجت لأرى جمعاً من الشباب الثوري!!، وهم يقولـون لـي، إن ابنتك متهمة، وإنها مناهضة للشيوعية والحزب الشيوعي الحاكم.

يقول الشيخ الشبيبـي: قلتُ: ماذا تريدون منها؟.

قالوا: نريد أن تأتي معنا لنسألها بعض الأسئلة.

قلت لهم: اصبروا حتى أخبرها بذلك. أغلقت الباب ثـم اتصلت بالهاتف برئيس الـوزراء ـ عبـد الكريم قاسم ـ، وقبل كل شيء أخبرته بقصة نوري السعيد، وما قاله لي، ثم قلت له، خبِّر هؤلاء الذيـن جاؤا إلى بيتنا وهم لا زالوا أمام الباب ينتظرون الفريسة.

قال لي رئيس الوزراء: اصبر قليـلاً، فإنـي سأبعث عددا من رجال الشرطة لتفريقهم.

ثم قلت له: الآن فهمت كلام نوري السعيد ما الذي صنعتم بالبلد ؟

يقول الشيخ الشبيبـي: أغلقت التليفون، ولم يمر سوى دقائق حـتى جاءت مفرزة من الشرطة، فأحاطوا بهؤلاء الشباب ثم فرقوهم عن الدار .

ذهب نوري السعيد و عبدالكريم قاسم و عبدالسلام عارف وعبدالرحمن عارف و البكر و صدام

و بقي ( السبتتنك ) …!

كان كل رئيس عراقي قادم الى القصر يجلس عليه ليحفظ للعراق وحدته وأمنه وأوصاله ..

وعندما أُحتُلَّ العراق بقرار دولي ،

تسربت ( مخلوقات ).السبتتنك لتنهب العراق ومافيه ، وتحلل ماحرّم الله ، ولِتُكرر مقتل هابيل كل يوم ، ليُزيدوا غضب الله علينا ….!

وجرّب (أهل التحرر و الحرية و الديمقراطية ! )

حظهم في فتح اسرار و خفايا السبتتنك

… من خلال قرارهم برفع الغطاء عنه ..!

ورفعوا الغطاء الملوث عن مخلوقات ظلت محبوسة لعقود طويلة وانطلقت هذه الجراثيم الملوثة

تقتل و تذبح و تخطف و تسرق

و تحلل ماتشاء و..و..و… وتناست أن الله يرى ،،،،،

فمن يعيد الغطاء الى السبتتنك ؟

بل من يعيد الملوثين الى السبتتنك ويغلق عليهم

الغطاء الى ابد الابدين ليحفظ للعراق اوصاله و كرامته

و يعيد له شرفه و سمعته ؟

لا تنزعجوا من هذه الحقائق الكئيبة و غير اللائقة ،

علينا ان نعترف ان الحاكم الاقوى في العراق

هو من ينجح في ان يجلس على السبتتنك من دون ان يغمض له جفن وتغمض له عين ويسد له منخر ،

لِيُبقِيَ المخلوقات الشاذة في داخله ،

كي يعود العراقُ عِراقاً ……

وتعود للإنسان كرامته واحترامه …..



^*^*^*^* كيف أهانت مساعدة وزير الخارجية الامريكية الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب !!!

كأنها ضربتهم بحذاء شتائي وسخ !!! رغم هذا فقد خرجوا وعلى وجوههم ابتسامة كبيرة !!!!

لو كانت لهذه الشرذمة ذرة من الكرامة والشرف والغيرة والاخلاق، لتركوا مناصبهم وجلسوا في بيوتهم يحترمون أنفسهم التي لا يحترمها الشعب.

في الأسبوع المنصرم، اجتمعت مساعدة وزير الخارجية الامريكية مع رئيس جمهورية العراق ورئيس وزرائه ورئيس المجلس النيابي …

اقتبس من مجمل كلامها الطويل هذه الكلمات لانها اكثر من كافية …

سانقل ما قالته باللغة الانكليزية مع ترجمتها.

قالت …

انتم سافلون .. جبناء … خونة … جاهلون … لا تستحقون مواقعكم … لصوص … فاسدين … دمرتم العراق وأهله … لم تنجزوا شيئاً من حيث التعليم. والصحة… القضاء أكثر فسادا منكم .. كل مرافق الدولة فاسدة. …. رائحة فسادكم النتنة تزكم الأنوف عالميا … الشعب العراقي لا يحبكم أبدا … هذه فرصتكم الأخيرة … إذا لم تعملوا بجد وأمانة … فانتم تعرفون نتيجتكم… الشعب العراقي سوف يسحقكم بأقدامه .. أنتم حقراء



How did the US Assistant Secretary of State insult the Iraqi President, the Prime Minister and the Speaker of Parliament!!!

As if she hit them with dirty winter shoes!!! Despite this, they came out with a big smile on their faces!!!

If this group had an iota of dignity, honor, jealousy and morals, they would have left their positions and sat in their homes respecting themselves that the people do not respect.

Last week, the US Assistant Secretary of State met with the President and Prime Minister of Iraq and the Speaker of Parliament…

I quote from her lengthy speech these words because they are more than enough…

I will quote what she said in English with its translation.

She said …

You are bastards… cowards… traitors… ignorant… you don’t deserve your position… thieves… corrupt… you destroyed Iraq and its people… you did nothing in terms of education. And health… the judiciary is more corrupt than you.. all state facilities are corrupt. …. The stench of your corruption fills the noses globally… The Iraqi people never love you… This is your last chance… If you don’t work hard and honestly… You know your result… The Iraqi people will crush you with their feet.. You wretched ones.