القانون يطرح “سيناريو قوي”: سيشكل الحكومة الجديدة

خاص..

أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، السبت، ابزر السيناريوهات المطروحة بقوة للعملية السياسية خلال الفترة المقبلة، فيما أكد أن الإطار التنسيقي وحده غير قادر على عقد جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المالكي في حديث ، إن “السيناريو المطروح بقوة يتمثل بوجود تفاهمات بين الإطار التنسيقي وقوى كردية وسنية؛ لعقد جلسة مجلس النواب”، مؤكدا أن “هذا ما يتم العمل عليه حاليا، للمضي في تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “التنسيقي وحده غير قادر على عقد جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة، فرئيس مجلس النواب إذا لم يدعوا لعقد جلسة البرلمان فلن تعقد، والأطراف الأخرى إذا لم تحضر حتى وان دعا محمد الحلبوسي لجلسة ولم تحضر فلن يستطع الإطار لوحده أن يسمي رئيس وزراء”.

وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون أن “هذه القضية تعتمد على علاقات الإطار السياسية وترتيباته مع الأطراف السنية والكردية ومدى استجابتهم لدعوات التنسيقي”، معرباً عن “أمله في حصول التفاهمات والتوافقات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأيام بعد الزيارة الأربعينية”.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لأحرار الفرات الشيخ عبدالله الجغيفي إن “تعطيل عمل جلسات البرلمان من قبل جهات متنفذة في الحكومة المركزية ما هي الا مناورة لتلافي التصويت على الاطاحة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل نواب الاطار التنسيقي وبقية النواب”. انتهى / 25 ر

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