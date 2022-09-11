الكناني: الإطار سيستأنف عقد جلسات البرلمان بعد الزيارة الاربعينية

خاص..

اكد عضو مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية حسين الكناني، السبت، أن الاطار التنسيقي مصر على استئناف عقد جلسات البرلمان بعد الزيارة الاربعينية من أجل المضي في تشكيل الحكومة القادمة.

وقال الكناني في حديث ، أن “التنسيقي سيمضي في تشكيل الحكومة بعد المفاوضات والمبادرات التي طرحها مع جميع القوى السياسية”، مبيناً أنه “في الجلسة الأولى سيعمل الاطار على تمرير شخصية منصب النائب الأول للبرلمان”.

وأضاف، أنه “سيتم تمرير شخصية منصب رئيس الجمهورية سواء كان الاتفاق من الحزبين على شخصية واحدة وحتى في حالة لم يتفق الحزبين على ذلك”.

وتابع، ان “هنالك الكثير من القوى السياسية لازالت تعمل على تعطيل تشكيل الحكومة وتصر على عدم المثول إلى طاولة الحوار من أجل الخروج بحول انهاء الازمة السياسية الحالية”.

وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية اقرت بعدم قدرتها على حل البرلمان الحالي في إشارة إلى الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة في اسرع وقت لإنهاء التعطيل الحاصل في تشكيل الحكومة”.انتهى25/ي

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