بعد إرسال الأموال للإقليم.. قانونية توضح مخالفات حكومة الكاظمي وطرق مساءلتها

أوضحت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، السبت، الأطر القانونية التي تلاحق حكومة تصريف الأعمال نتيجة إرسالها مبالغ مالية مستمرة إلى إقليم كردستان، فيما كشفت عن 3 طرق قانونية لمساءلة الكاظمي.

وقالت الخزعلي في حديث ، إن “حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي معرضة للمحاسبة نتيجة المخالفات التي تحصل في الدستور، باعتباره قد نص على أن حصر ثروات البلد من شماله الى جنوبه تخضع للحكومة المركزية ووزارة النفط، وتقديم عوائد النفط إلى الوزارة، والتي بدورها تقوم بتسليمها او وضع كشف خاص بها لدى ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية”.

وأضافت، أن “إرسال حكومة الكاظمي مبالغ مالية من عوائد النفط إلى إقليم كردستان بدون وجود أي نص قانوني أو مبرر يتيح لها القيام بهذا الأمر، فانه يعد خرقا واضحا للدستور وينبغي مساءلة الحكومة الحالية”.

وبشأن الطرق التي يمكن من خلالها مساءلة الحكومة، أوضحت الخبيرة القانونية أن “طرق المساءلة تتم عن طريق دعاوى ترفع أمام المحكمة الاتحادية العليا، أو بالطعن بقرار الحكومة الحالية وفق الأطر الإدارية”.

وتابعت حديثها: “الطريقة الثالثة تكون عن طريق الحكومة المقبلة التي يراد تشكيلها بعد حكومة تصريف الأعمال، فتقوم بإصدار قرار يبطل كل القرارات السابقة الصادرة من حكومة الكاظمي والتي لا تمت باي صلة من الصلاحيات القانونية”.

وكان عضو لجنة المالية النيابية، مصطفى سند، قد طالب في وقت سابق، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي باسترجاع (2،960،000،000،000) اثنان تريليون وتسع مائة وستون مليار عراقي صرفها بمخالفة قانوينة لصالح اقليم كردستان”.انتهى/25ر

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