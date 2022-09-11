بيان لتجمع اكاديميون بلا حدود..

الزملاء بالجمعيه العامه لتجمع أكاديميون بلا حدود..

الزملاء بالمكتب التنفيذي لتجمع أكاديميون بلا..

الاصدقاء جميعآ..

تحيه طيبه…

نود اعلامكم عن الحصيله (العدديه والنوعيه) لتجمع اكاديميون بلا حدود حيث وصل عدد أعضاء الجمعيه العامه لتجمعنا مايزيد عن 300 عضو سواءآ الذين تقدمنا لهم بدعوات رسميه او الذين التحقوا بتجمعنا بطلبات فرديه..فتجمعنا الاكاديمي والانساني يشكل حاضنه اكاديميه هامه لنخبه خيره ومتميزه من كبار رجال العلم والمعرفه من 8 دول عربيه.. ومنهم اساتذه جامعات وعمداء كليات ورؤوساء اقسام علميه حاليون وسابقون.. فبالاضافه إلى العشرات من المحاميين والحقوقيين والاقتصاديين والاطباء والمهندسين والاعلاميين والفنانيين التشكيلين وقادة المجتمع المدني فأن تجمعنا يضم ايضآ بين صفوفه العشرات من حملة الماجستير بمختلف الاختصاصات العلميه..وكذلك التحق بصفوف تجمعنا بكل فخر واعتزاز 59 من الاساتذه من حملة شهادة الدكتوراه ph. d وبدرجات ((أستاذ وأستاذ مساعد))ومن اصحاب الخبرات والكفاءات المشهود لها على المستوى العلمي والاكاديمي بالوطن العربي وهم على النحو التالي ادناه:

– دكتوراه بالقانون 21

-دكتوراه علوم سياسيه وعلاقات دوليه 09

– دكتوراه أقتصاد 05

– دكتوراه طب ph.d +دكتور أختصاص 06

– دكتوراه هندسه 04

– دكتوراه زراعه 03

– دكتوراه تاريخ 02

– دكتوراه اداب وتربيه ولغات وعلم النفس وفيزياء وكيمياء 09…

الحقيقه هذه الجبهة الاكاديميه العريضه تجعلنا وبكل تواضع نفتخر بهذه القوى المنتجه من رجال الفكر والقلم والذين اسهموا بشكل جاد في تعزيز أفاق عملنا الاكاديمي والمعرفي بحيث وصل لمستوى تضاهي كبربات الجامعات (كمآ ونوعآ)من خلال كوادره العلميه الخلاقه.. ونغتنم هذه الفرصه لنتقدم بالامتنان والتقدير لكل من ساهم على منصتنا بكلمه حره لصالح قيم العداله الانسانيه وبالدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وتعزيز سيادة حكم القانون وعدم الافلات من العقاب على مستوى العراق والدول العربيه.. وللعلم نحن منظمه مدنيه واكاديميه مستقله وغير ربحيه…

أمضاء

أ. د جلال الزبيدي

رئيس تجمع اكاديميون بلا حدود

أمضاء

أ. د سناء عبد القادر

السكرتير العام لتجمع أكاديميون بلا حدود

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