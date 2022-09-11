حرامات لم تسمع ولم ترى ملكة بريطانيا تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية التوافقية وبالاغلبية فيدرالية كونفيدرالية اقليمية ايرانية الدرفلة

د. كرار حيدر الموسوي

ملكة بريطانيا “أليزابيث” حضرت

الطاعون

والجدري

والملاريا

والحرب العالمية الثانية

والحرب الكورية

وحرب فيتنام

وتصنيع اللاندروفر

والرينج روفر

والجي واغن

وطيران الكونكورد

وتقاعد الكونكورد

وسيطرة النازيين علي برلين

وتدمير برلين

وتقسيم برلين

وتوحيد برلين

والنكبة

وقيام إسرائيل

وعدوان ٥٦

وهزيمة حزيران

وحرب اكتوبر

والحرب العراقية الايرانية

وحرب الخليج

وغزو الكويت

وصفقة القرن

والحرب الباردة

ودخول بريطانيا الاتحاد الأوروبي

وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

واستقلال ٥٤ دولة أفريقية

ومن ابولو ١ الى ١٧

وانقلاب خليفة بن حمد على احمد بن علي

وانقلاب حمد بن خليفة على ابوه

والربيع العربي

و ١٤ رئيس وزراء بريطاني خدم باسمها

وشارلز وديانا

وشارلز وكاميلا

وأندرو وفيرغي

وهاري وميغان

وحلقات مسلسل الكراون

و ١٤ رئيس أمريكي

و ٧ ملوك سعوديين

و ٤٨ رئيس وزراء إيطالي

و ٦ أمناء عامين لمجلس التعاون

و ٨ أمناء عامين للجامعة العربية

و ٩ أمناء عامين للأمم المتحدة

والجمهورية الثالثة والرابعة والخامسة في فرنسا

وجنون البقر

وانفلونزا الطيور

واكتشاف التلفزيون

والابل تي في

والواي فاي

وفلافل فالح ابو العمبة

وجبار ابو الشربت

والسارس

وانفلونزا الخنازير

والطيور

و اخيرا كورونا !

بس ماراح تلحك على تشكيل الحكومة العراقية

وماتت رحمها الله ولم تعلم:::

كلما زاد علمك اقتربت من السجن

وكلما زاد جهلك اقتربت من السلطة واصبحت ذيل لتغطية العورات

وكلما زاد عهرك اقتربت من الشهرة ومن باب واسع وعريض

وكلما زاد فهمك اقتربت من الموت

ولم تعلم بان التيس ( تركيا) اذا اتوكله ايعوفك والذيب ( ايران) اذا اتعوفه يعضك

ولم تعلم بان نهر الفرات ينبع من مصر وماءه يقلل الغيرة ونهر دجلة ينبع من ايران ((( وانت اذا جلست وحدك …. فلا احد معك )))

ولا تعلم بان مكادي العراق المسؤولين ورؤساء الاحزاب والكتل ليس لديهم اي علم عن الفساد وكيف طارت الميزانيات لايران

وكيف العراق اصبح محافظة ايرانية وكل ثرواته تحت تصرف ايران وليس عبثا بل بفتوى من الخامنئي ولي الفقيه

ولاتعلم ماقصد المتنبي بشعره

بيتين شعريين للمتنبي تلخّصان المشهد السياسي في العراق وتغني عن كلامٍ كثير : ‏

وَإِنَّما الناسُ بِالمُلوكِ و ما

تُفلحُ عُربٌ ملوكُها عَجَمُ

لا أَدَبٌ عِندهُم وَلا حَسَبٌ

وَلا عُهودٌ لَهُم وَلا ذِمَمُ

ولاتعلم ان الدكسارات والقصور الرئاسية والمليارات والكافيات والملاهي وبيوت الدعارة وسوق العملات والبانزيخانات والموانيء والمنافذ الحدودية ليست الا هبة لمحروقي الجبهات ومقصري الدشداشات والتك انعال ابو الاصبع!!!!!!!!!

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