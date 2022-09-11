رتل آخر للتحالف يغادر غربي كوردستان

قالت مصادر محلية سورية، اليوم الأحد، إن رتلا كبيراً لقوات التحالف الدولي غادر غربي كوردستان (كوردستان سوريا) باتجاه إقليم كوردستان، وذلك في إطار ما يبدو أنها عملية تبديل روتينية للقوات العسكرية في المنطقة.

وذكرت تلك المصادر، أن رتلاً عسكريا للتحالف الدولي ضم عشرات الآليات العسكرية غادر باتجاه إقليم كوردستان عبر نقطة الوليد الحدودية.

وكانت قوات التحالف الدولي قد سحبت مؤخرا مدرعات وجنودا من غربي كوردستان، وذلك في إطار عملية تبديل روتينية للقوات العسكرية في المنطقة.

ويؤكد مسؤولو التحالف الدولي وأمريكا على بقاء قواتهم في سوريا في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والاستمرار بتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية.

وتستقدم قوات التحالف الدولي بشكل دوري من العراق آليات ومعدات عسكرية ومواد لوجستية وذخيرة إلى قواعدها المنتشرة في محافظة الحسكة ودير الزور بشمال شرق سوريا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط