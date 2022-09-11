نواب في برلمان كوردستان يجمعون تواقيع لإلغاء مشروع الكاميرات

طالب عدد من النواب في برلمان إقليم كوردستان، يوم الأحد، باستدعاء الحكومة والوزارات المعنية لمناقشة مشروع كاميرات السرعة في إشارة لإلغاء العقد.

وقال عضو برلمان كوردستان عمر گولبي، في بيان إنه “في 8 سبتمبر 2022، وبتوقيع 16 عضوا في البرلمان، طلبنا من الحكومة والوزارة المعنية حضور اجتماع برلماني لبحث هذا الموضوع”. واضاف ان “الموضوع له انعكاسات اقتصادية ويتطلب دراسة مستفيضة”.

وكان 16 عضواً في مجلس محافظة السليمانية من اصل 32 عضوا جمعوا تواقيع لرفض هذا العقد.

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