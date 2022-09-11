Posted on by

نواب في برلمان كوردستان يجمعون تواقيع لإلغاء مشروع الكاميرات

طالب عدد من النواب في برلمان إقليم كوردستان، يوم الأحد، باستدعاء الحكومة والوزارات المعنية لمناقشة مشروع كاميرات السرعة في إشارة لإلغاء العقد.

وقال عضو برلمان كوردستان عمر گولبي، في بيان إنه “في 8 سبتمبر 2022، وبتوقيع 16 عضوا في البرلمان، طلبنا من الحكومة والوزارة المعنية حضور اجتماع برلماني لبحث هذا الموضوع”. واضاف ان “الموضوع له انعكاسات اقتصادية ويتطلب دراسة مستفيضة”.

وكان 16 عضواً في مجلس محافظة السليمانية من اصل 32 عضوا جمعوا تواقيع لرفض هذا العقد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close