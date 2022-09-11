هل سيساهم الانسداد السياسي في نشاط خلايا البعث المحظور؟

خاص..

في خضم الازمة السياسية الحالية واتساع فجوة الازمات مع حلولها ما يزال الانسداد السياسي هو سيد الموقف في العملية السياسية رغم سعي بعض الكتل السياسية في تشكيل الحكومة وانهاء الانسداد السياسي، ومن الأمور التي ظهرت مع تأزم الاحداث هو اعلان هيئة الحشد الشعبي عن القاء القبض عل خلايا نائمة كانت تخطط لاستهداف اربع محافظات خلال الزيارة الاربعينية، أن هذا الحادثة تنذر بخطر استمرار الانسداد السياسي الحالي وتعطيل عقد جلسات البرلمان للمضي في تشكيل الحكومة القادمة بعد أن مضى قرابة العام على اجراء الانتخابات النيابية.

ومن المؤكد أن هنالك ارتباطات وأطراف خارجية تدفع باتجاه اثارة الفوضى وتأزيم الاحداث عبر أدوات عراقية تستخدمها لتنفيذ مخططات للنيل من العملية السياسية الحالية والدفع بانزلاق الوضع العام داخل العراق من اجل الحصول على المنافع الشخصية أو ضرب الاطراف التي تسعى الان إلى تشكيل الحكومة المقبلة التي ينتظرها الشعب من اجل إيجاد الحلول إلى جميع الازمات الحالية وإقرار الموازنة العامة.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق، قيامها بعملية استباقية القت القبض فيها على خلايا تنتمي إلى حزب البعث تحاول استهداف الزيارة الاربعينية لزعزعة الوضع الأمني في العراق.

ومن جانبه يحذر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، استمرار الانسداد السياسي الذي قد يكون فرصة لخلايا البعث النائمة في معاودة نشاطها.

ويقول الفتلاوي في حديث ، أن “عدم العودة لعقد جلسات البرلمان والاستمرار في الانسداد السياسي قد يعطي الفرصة لخلايا حزب البعث من معاودة نشاطها بعد رصد عدد منها في الأيام القليلة الماضية والقاء القبض عليها”.

وبين، أن “الازمات التي حدثت في الفترة الماضية وتفاقمها على جميع الأصعدة يدعو إلى تكاتف جميع القوى السياسية من اجل حل الازمة الراهنة وانهاء الانسداد السياسي الحالي”، مضيفاً أن “يجب على الجهات المعنية التصدي للأفكار التي تحاول حرف الفكر المجتمعي والتأثير عليه عبر العديد من الطرق التي يتم سلكها الان، مستغلين غياب الدولة”.

وفي هذا الصدد يؤكد النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي الجمالي، أن عناصر الخلايا التي تم القاء القبض عليها من قبل قوات الحشد الشعبي عادوا من كردستان ودول الجوار.

ويقول في حديث ، إنه “بعد عملية مهنية وبسرية تامة تمت من قوات الحشد الشعبي وبمعلومات دقيقة من الجهد الاستخباراتي حول عودة شخصيات من كردستان ودول الجوار لتنفيذ مخطط يقوده حزب البعث الزيارة الاربعينية”.

ويتابع الجمالي حديثه أن “المعلومات التي وردت تم من خلالها احباط المخطط والقاء القبض على خلية من حزب البعث اعترفت بانها كانت تعد لاستهداف الزيارة الاربعينية في أربع محافظات هي كربلاء المقدسة، بابل، القادسية، المثنى”.

وبدوره يعتبر رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية حيدر الموسوي، أن “خلايا البعث وداعش والقاعدة تنشط خلال تفاقم الازمات في العراق ويتزامن تفعيل عملها مستغلة عدم استقرار الوضع الأمني أو السياسي.

وتابع، أنه “تحاول الخلايا التي لا تريد استقرار العراق عودة نشاطها مع تفاقم الانسداد السياسي الذي يحصل الأن وعدم تشكيل حكومة تمسك زمام الأمور وتعد الحلول إلى جميع المشاكل التي ظهرت في الفترة الحالية”.

وبين أن “هذه الخلايا استطاعت ان تخترق الكثير من المؤسسات الحكومية وبعض الأحزاب التي تعمل على الترويج لها فكرياً بشكل غير علني”. انتهى25/ي

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