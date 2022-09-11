Posted on by

وفاة زائرة إيرانية نتيجة التدافع داخل صحن الامام علي في النجف

أفاد مصدر محلي، يوم الأحد، بوفاة زائرة إيرانية، نتيجة التدافع داخل صحن الإمام علي في مدينة النجف (180كم) جنوب العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، أن “الزائرة الإيرانية، توفيت نتيجة التدافع الذي أدى إلى سقوطها أرضاً ليسقط فوقها عشرات الزوار”.

وكان مصدر أمني في النجف، أفاد بوقت سابق من اليوم، بمصرع وإصابة 6 زوار إيرانيين بحوادث مختلفة شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، بمصرع 11 زائراً ايرانياً نتيجة حادث مروري في محافظة بابل، فضلا عن سائق المركبة.

وفجر أمس السبت، لقي زائرين إيرانيين اثنين مصرعهما وأصيب 15 آخرين بحادث انقلاب عجلة نقل نوع كوستر في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close