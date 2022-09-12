“أبو يائير”.. نتانياهو يطلق حملة لاستقطاب أصوات المجتمع العربي

يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتانياهو، أصوات الناخبين العرب في الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال تدشين حملة انتخابية جديدة باللغة العربية.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن نتانياهو أصبح أحد قادة الأحزاب السياسية القلائل الذين اتجهوا لجذب أصوات الناخبين العرب الإسرائيليين في انتخابات نوفمبر المقبل التي يسعى من خلالها رئيس حزب الليكود للعودة للسلطة مجددا.

وكجزء من الحملة الجديدة، أطلق نتنياهو حسابات باللغة العربية على إنستغرام وفيسبوك وتويتر وتيك توك، حيث تنشر تلك الحسابات مقاطع فيديو مترجمة باللغة العربية. كما أطلق حملة إعلانية تستهدف الناخبين العرب على وجه التحديد.

وكتب حساب تويتر العربي لنتانياهو تغريدة مفادها “فقط الليكود يستطيع إقامة حكومة مستقرة لأربعة سنوات مزدهرة”، حيث أرفق معها مقطع فيديو يؤكد أنه ملتزم بتحقيق المساواة بين العرب واليهود في البلاد.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إطلاق حملات مماثلة في استحقاقات انتخابية سابقة لكن تلك الجهود لم تحقق إلا نتائج هامشية، كما تقول الصحيفة.

في انتخابات عام 2021 بذل نتانياهو جهودا مماثلة تمحورت حول اللقب الذي ادعى أنه يتلقاه من مؤيديه العرب هو “أبو يائير”.

كان نتانياهو يتنقل بين البلدات العربية، ويروج لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي أطلقتها حكومته، وقدم خطة لمكافحة الجريمة في المدن والبلدات العربية، وبشر بما وصفه بـ “حقبة جديدة” للعلاقات اليهودية العربية في إسرائيل.

ويأمل زعيم الليكود في إقناع العرب بأنه حتى في حال عدم التصويت إليه، فإنه لا يوجد فرق كبير بينه وبين المرشحين الآخرين لرئاسة الوزراء – رئيس حزب يش عتيد، يائير لبيد، وزعيم الوحدة الوطنية، بيني غانتس – وبالتالي لا توجد ضرورة كبيرة للتصويت ضده، وفقا لتقرير للقناة 12 يوم الجمعة.

كان نتانياهو أوضح في حملته الانتخابية أن الناخبين العرب يمكنهم أن يحصلوا على مقعدين إلى ثلاثة مقاعد في الكنيست، لكن الأصوات العربية التي حصل عليها في يوم الانتخابات السابقة لم تصل إلى مقعد واحد، طبقا للصحيفة.

في الشهر الماضي، أشارت استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى انخفاض نسبة المشاركة المتوقعة من قبل الناخبين العرب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته شركة “ستات نت” بالتعاون مع شبكة “مكان 33” العامة الناطقة باللغة العربية، أن نسبة المشاركة العربية في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون 39 بالمئة وهي أدنى معدلات مشاركة العرب في انتخابات البلاد.

في الانتخابات الأخيرة عام 2021، سجل العرب الإسرائيليون نسبة مشاركة بلغت 44.6 بالمئة. وفي 2019 عندما خاضت جميع الأحزاب العربية بقائمة مشتركة واحدة، بلغت المشاركة العربية ذروتها بواقع 64.8 بالمئة، ما منح القائمة المشتركة 15 مقعدا في الكنيست المكون من 120 عضو.