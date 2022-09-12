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إصابة عضلية تمنع نجم البايرن كومان من اللعب أمام شتوتغارت

 رياضة

أعلن مدرب بايرن ميونخ، يوليان ناغلسمان، أن الفرنسي كينغسلي كومان، سيغيب عن مباراة فريقه أمام شتوتغارت، ضمن المرحلة السادسة من البوندسليغا، السبت، بعد تعرضه لإصابة عضلية، خلال التدريبات.

ومن المحتمل أن يغيب كومان أيضاً، عن تشكيلة المنتخب الفرنسي، في النافذة الدولية المرتقبة، والتي من المقرر أن يعلن عنها المدرب ديدييه ديشان، في 15 سبتمبر الحالي.

وقال ناغلسمان، “آمل في أن يكون تمزق ليف عضلي واحد فقط، وليس حزمة ألياف”.

ومن المقرر أن يخضع كومان لفحص أكثر دقة، في وقت لاحق الجمعة، ما يقدم صورة أوضح عن مدى الإصابة.

ويستضيف العملاق البافاري، برشلونة الإسباني، والمنتشي بتعاقدات كبيرة يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال أوروبا.

وقد يشكل غياب كومان، ضربة للبايرن الذي خسر هذا الموسم جهود قناصه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد انضمامه إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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