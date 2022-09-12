إقليم كردستان يسجّل مئات حالات العنف ضد الرجال على يد النساء سنوياً

أربيل/ أنس الشمري

مشاهد العنف الأسري باتت مألوفة في المجتمع العراقي، خاصة بعد تناميها تزامناً مع ارتفاع نسب الفقر وتداعيات الأزمات الأمنية والصحية خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن تعرض الرجال للعنف من قبل زوجاتهم في أصعدة عدة، أمر قد يتعدى حدود العنف الأسري التقليدي الذي يحاسب عليه الشرع والقانون.

ففي إقليم كردستان، يواجه مئات الرجال عنفاً أسرياً على يد زوجاتهم سنوياً، حيث تصل بعض الحالات إلى التعنيف النفسي والجسدي وحتى الجنسي بحسب المختصين، وسط حراك لتعديل قانون الأحوال الشخصية للحد من تلك الحالات.

رئيس “اتحاد رجال كردستان” برهان علي، كشف لـ(المدى)، حصيلة بعدد الرجال المعنفين خلال 2021، فيما أشار إلى أن “بعض الحالات تطورت إلى انتحار”.

وأضاف، “في العام المذكور سجّلنا 521 حالة تعنيف أسري ضد الرجال، أدت إلى انتحار 68 رجلاً”.

وفي التفاصيل بيّن علي، أنه “خلال العام المذكور بلغ عدد الرجال الذين قُتلوا على يد زوجاتهم بحسب الإحصائية 6 رجال، فيما بلغ عدد الذين طُردوا من المنزل على يد زوجاتهم كونهم مسنين 31 رجلاً، فيما بلغت حالات خيانة النساء لأزواجهم 47 حالة”.

وأشار إلى أن “محافظة السليمانية تصدرت حالات الانتحار بسبب تعنيف الرجال بـ 28 حالة، فيما جاءت أربيل في المرتبة الثانية بواقع 24 حالة، ودهوك ثالثة بواقع 9 حالات، ومحافظة كركوك التي تقع تحت رصد الاتحاد أيضاً، بـ 5 حالات، ومدينة حلبجة بحالتين”.

ويعلل علي، أسباب تنامي حالات تعنيف الرجال على يد زوجاتهم في إقليم كردستان قائلاً: “يعود التعنيف المذكور إلى تردي الوضع الاقتصادي وتأثير الحالة المادية داخل الأسرة في إقليم كردستان، فضلا عن وقوف قانون الأحوال الشخصية في المنطقة إلى جانب الزوجة على حساب الزوج، وبذلك أصبح الرجل ضحية للقانون والوضع الاقتصادي في إقليم كردستان”.

ولفت رئيس “اتحاد رجال كردستان” إلى أن “موضوعة تعنيف الرجال ليست بظاهرة متفشية في المنطقة، لكننا نخشى من أن تكون ظاهرة مستقبلاً، خاصة أن التعنيف وصل إلى الجسدي والجنسي والنفسي، وبدأ يؤثر على الأواصر البنيوية للأسرة الكردية”. سولاف صالح أمين الناشطة في مجال حقوق الإنسان رجحت وجود حالات تعنيف ضد الرجال في كردستان بأرقام أكبر من المعلن عنها، وذلك خشية مما أسمته “الفضيحة”.

تقول أمين لـ(المدى)، “لا اعتقد أن أرقام تقرير الاتحاد البالغة 521 حالة تعنيف أسري ضد الرجال في إقليم كردستان، أرقاماً واقعية، وهنا نتحدث عن وقائع مخفية وهي أن بعض الرجال يخشون تسجيل شكاوى بهذا الصدد حال تعرضهم للتعنيف خشية الفضيحة”.

وتضيف أمين، أن “ظاهرة العنف ضد الرجال ليست مقتصرة على نطاق إقليم كردستان العراق فحسب، بل هناك حالات تعنيف ضد الرجال في باقي محافظات العراق، والدليل نسمع هنا وهناك سواء في البصرة أو بغداد أو نينوى أو النجف أو كربلاء حالات تعنيف وقتل ضد رجال على يد النساء، لذا هذه الحالات ليست متنامية في إقليم كردستان فقط”. وبحسب أمين، فإنه “هناك فرق في الأعراف العشائرية والاجتماعية بين إقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية، حيث أن الرجال في كردستان عادة ما يلجؤون إلى القضاء والجهات المختصة حال تعرضهم إلى تعنيف على يد زوجاتهم أو حتى تعنيف أطفالهم على يد النساء أو العكس لدى النساء أيضاً، ولكن في المناطق الجنوبية الأعراف العشائرية والاجتماعية قد لا تسمح بذلك وتبقى الخشية من (الفضيحة) عائقاً أمام الإبلاغ عن مثل هكذا حالات، وهذا أمر مقلق وغير صحي”.

وتعلل الناشطة أسباب ارتفاع حالات التعنيف الأسري بشكل عام، إلى “التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي والمسلسلات الغربية، حيث باتت بعض مواقع التواصل معبراً لنشر ثقافات تعاكس الثقافة الاجتماعية العراقية والعادات والتقاليد”.

وتضيف الناشطة، أن “موضوع الخيانة الزوجية أصبحت نسبه مرتفعة مع الأسف في العراق، وسجلت أرقاماً مخيفة، وهذا الطريق يسلكه الرجال والنساء أيضاً، وبات يهدد وحدة الأسرة خاصة أنه أصبح في تنامٍ خلال السنوات الأخيرة مع تكالب الأزمات على البلاد، وهو أيضاً أحد أسباب تنامي ظاهرة التعنيف الأسري سواء ضد المرأة أو الرجل”.

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