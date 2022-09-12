إيران تغلق المنافذ البرية أمام عبور الزوار إلى العراق

أعلن رئيس لجنة الأربعين الحسيني، مجيد ميراحمدي، عن إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية أمام عبور الزوار الإيرانيين إلى العراق حتى إشعار آخر، ومشيراً إلى غياب الاستعدادات والامكانيات لدى الجانب العراقي في سرعة عملية استقبال الزوار ونقلهم.

وقال مجيد ميراحمدي “بسبب الأحداث المقلقة التي وقعت على حدود الشلمجة ومهران والمخاطر الجسيمة التي نشأت على سلامة وصحة الزوار، عقد اجتماع استثنائي للجنة الأربعين بحضور وزير الداخلية وكبار القادة ومحافظ إيلام ومجموعة من المسؤولين المختصين عند حدود مهران وتم مناقشة أوضاع الحدود وتحليل الأحداث”.

وأضاف احمدي انه جرى “بحث الأوضاع الراهنة خلال الاجتماع الذي عقدناه خلال زيارتنا للعراق”، مبيناً إطلاعهم على “مطالبة المسؤولين العراقيين القاضية بالحد من عدد الزوار الايرانيين ومشاكل العراق” .

رئيس لجنة الأربعين الحسيني، أشار إلى أن استمرار الوضع الحالي “ينطوي بالتأكيد على مخاطر جسيمة على صحة الزوار”، لافتاً إلى أن “أساس القلق هو غياب الاستعدادات والامكانيات لدى الجانب العراقي في سرعة عملية استقبال الزوار وسرعة عملية النقل وعدم كفاية التسهيلات على الجانب الاخر من الحدود فضلا عن ازدحام الزوار في ظل الطقس الحار”.

مجيد ميراحمدي، ذكر أنه بعد إخلاء المنافذ الحدودية ودراسة الاوضاع الداخلية للعراق وسبل تنفيذ التفاهمات مع المسؤولين العراقيين لتسهيل وتوفيرالارضيات اللازمة وباقي الشروط “سيجري اتخاذ القرارات حول سبل فتح الحدود وابلاغ المواطنين بذلك فيما بعد”.

في السياق، توقع مسؤول شعبة السادة الخدم في العتبة الحسينية، مناف عبد الامير الموسوي، ان يصل عدد زوار الأربعين الى 20 مليون شخص هذا العام.

يقول اكثر من 600 الف زائر اجنبي كلمة “الى كربلاء” وهم يدخلون الى العراق عبر خمسة منافذ حدودية والمطارات كل يوم، قاصدين زيارة الامام الحسين (ع)، في ذكرى اربعينية استشهاده، اضافة الى مئات الالاف من العراقيين يتنقلون من محافظاتهم الى هنا في مدينة الزائرين كما تسمى.

ويفترش عشرات الالاف من الزائرين المواكب التي تقدم الخدمات الطبية والصحية الى جانب الخطط الامنية، والمناطق المحيطة بالحرمين وداخلهما لان الفنادق في المدينة لا يمكن ان تستوعب جميع الزائرين.

صباح يوم الخميس (8 أيلول 2022)، وصل وزير الداخلية الايراني، أحمد وحيدي، الى العاصمة العراقية بغداد، لإجراء مباحثات حول سبل تسهيل الاجراءات للزوار الايرانيين الذين يتجهون الى العراق للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين.

يذكر أن مستشار وزير الداخلية العراقي الفريق مهدي الفكيكي، أعلن الموافقة على دخول الزوار الباكستانيين والأفغان الموجودين في منفذ شلامجة الى البلاد للزيارة.

وكانت أربيل، قد استقبلت في (7 أيلول 2022) أكثر من 1,200 زائر من إيران في معرض أربيل الدولي في حديقة سامي عبد الرحمن، حيث تم تخصيص جزء من القاعة للنساء وآخر للرجال.

ويتوجه الآلاف من الزوار الإيرانيين عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان إلى مدينتي النجف وكربلاء، من بوابة الحاج عمران، حيث من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى حوالي 25 ألف زائر يومياً .

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