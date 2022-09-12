الأعرجي يدعو إلى إعادة “المجرمين” لدولهم وإنهاء ملف مخيم الهول

دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الأحد، الدول المعنية بملف مخيم الهول في سوريا إلى سحب رعاياها منه، مؤكداً على أن العراق يسعى إلى إنهاء ملف المخيم وإعادة المجرمين إلى دولهم لمحاكمتهم هناك.

وذكر مكتب الأعرجي في بيان: أن “من نقاط ضعف عصابات داعش هي أن يبقى المجتمع الدولي متماسكاً ضد الإرهاب”.

وشدد الأعرجي خلال لقائه بالسفير الإسباني لدى بغداد، بيدرو ماتينيز ، على “أهمية الاستفادة من تجارب الناتو لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية”، مشيراً إلى أن “سياسة العراق هي أن تكون لديه علاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع”.

من جانبه، قال السفير الإسباني، إن “بلاده تحاول إعادة مواطنيها المتواجدين في مخيم الهول السوري، من أجل تفكيكه وإنهاء هذا الملف”.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يعد مخيم الهول أكبر مخيم للاجئين والنازحين داخلياً في سوريا، حيث يستضيف داخله حوالي 56 ألف شخص.

معظم سكان مخيم الهول عراقيون وسوريون، لكن المخيم يضم أيضاً العديد من العائلات الأجنبية التي يُعتقد أن لها صلات بتنظيم داعش.

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