التحالف الدولي يعيّن قائداً جديداً لعملية العزم الصلب الخاصة بهزيمة داعش في سوريا والعراق

ولات خليل – وكالات

أعلن التحالف الدولي تعيين قائد جديد لعملية العزم الصلب الخاصة بهزيمة داعش في سوريا والعراق.

وفي هذا الصدد، تسلَّم الجنرال ماثيو ماكفرلين، السبت، قيادة قوة المهام المشتركة، في عملية العزم الصلب؛ (التابعة للتحالف الدولي والمعنية بهزيمة تنظيم “داعش”)، خلال مراسم رسمية جرت في العراق.

وذكرت “العزم الصلب”، عبر صفحتها الرسمية، على فيس بوك، أنّ مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، ترأس مراسم التسليم.

وأضافت، أنها “ملتزمة بتقديم المساعدة والمشورة لتمكين الشركاء في العراق، وسوريا؛ من ضمان الهزيمة الدائمة لداعش”.

يشار بأن التحالف الدولي أكد استمرار دعمها لقوات سوريا الديمقراطية للقضاء على فلول تنظيم داعش وبقاياه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط