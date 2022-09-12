الدفاع تواصل التطبيق الجزئي لـ البديل في الجيش

بغداد/ نبأ مشرق

أطلقت وزارة الدفاع تطبيق نظام البديل لثلاثة من صنوف الجيش العراقي، فيما أكدت لجنة نيابية أن العمل بهذه التجربة كان ناجحاً متوقعة اتساعها لتشمل جميع التشكيلات العسكرية.

وقالت رئاسة اركان الجيش في بيان، تلقته (المدى)، إن “رئيس اركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله أمر خلال زيارته أمس الى مقر قيادة عمليات الجزيرة، العمل بنظام البديل”.

وأضاف البيان، أن “العمل بهذا النظام يشمل مقر قيادة عمليات الجزيرة ولواء مغاوير القيادة وقيادة فرقة المشاة السابعة وتشكيلاتها اعتباراً من تأريخ 18/9/2022”.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وعد القدو، أن “رئاسة اركان الجيش العراقي بدأت فعلاً بتنفيذ الأوامر المتعلقة بتطبيق نظام البديل في الجيش”. وتابع القدو، في تصريح إلى (المدى)، أن “تطبيق النظام تم حالياً بنحو جزئي وهذا كمرحلة أولى، وإذا ما وجدنا أن هذا التطبيق ترك نجاحات سوف يتم إعمامه على باقي القطعات العسكرية التابعة للجيش العراقي”. وأوضح، ان “المؤشرات أفادت بان تطبيق هذا النظام سيكون سلسا وناجحا، وهناك تفاعل كبير من أبناء المؤسسة العسكرية ولن تحصل هناك مشكلات كبيرة”، مشدداً على أن “اللجان البرلمانية المختصة سوف تتابع تطبيق هذا النظام وضمان الالتزام به ورصد أية حالات مخالفة للقانون”.

وانتهى القدو، إلى أن “تطبيق نظام البديل هو مطلب لجميع أبناء الجيش العراقي، والأمور تسير بالشكل الصحيح نحو تنفيذه بما يتفق مع الغرض المخصص له وفق رقابة مشددة من جميع الجهات ذات العلاقة”.

إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة الآخر ياسر إسكندر، أن “البرلمان عمل على تطبيق نظام البديل في المؤسسات الأمنية بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة”.

وتابع اسكندر “اللجنة ستتابع عمل الدوائر الأمنية المعلوماتية وإبعادها عن أية تأثيرات سياسية قد تتسبب بأي إخفاق أمني لاسيما أننا ما زلنا في مواجهة التنظيمات الإرهابية أمنياً وعسكرياً”.

وقرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق تفعيل نظام البديل للقوات المسلحة العراقية والذي توقف العمل به في حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان رسمي صدر عنه شهر تموز الماضي، إن “الكاظمي وافق على توصيات اللجنة المؤلفة من رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن محمد حميد البياتي والنائب اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب والتي تخص اعادة نظام البديل”.

وأوضح رسول، ان “المرحلة الاولى تشمل الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية (مقرها بقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار) والفرقة العشرين من الجيش العراقي (مقرها قضاء سنجار)”، مشيراً الى انه “بعد مرور شهرين من التجربة سيتم التقييم لشمول القطعات العسكرية الأخرى”.

و”نظام البديل” هو نظام إجازات يتبعه الجيش، فإذا كانت الوحدة العسكرية تعدادها 40 جندياً، فإن 20 منهم يقضون إجازة 10 أو 15 يوما، قبل أن يلتحقوا مجدداً ويذهب زملاؤهم لقضاء الإجازة وهكذا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أصدر قرارا بإيقاف العمل بنظام البديل بهدف كشف “الجنود الفضائيين” أي الوهميين في الجيش العراقي وبقية أصناف القوات المسلحة.

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