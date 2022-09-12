الرئيس بارزاني يؤكد مع الحلبوسي والخنجر أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تشكيل حكومة كاملة الصلاحية

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، كلاً من رئیس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئیس تحالف ‹السیادة› خمیس الخنجر.

ووفق بيان لمقر الرئيس بارزاني: فقد استعرض الجانبان الوضع السياسي في العراق وتداعياته السلبية على البلاد وضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.

كما أكد الطرفان، بحسب البيان، على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.

كما أبدى الجانبان استعدادهما للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف واستعدادهما لتبني أية خطوة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في السلم المجتمعي والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم .

كما أكد كل من تحالف ‹السيادة› والحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتبني مواقف مشتركه تخدم المصالح الوطنية العليا.

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