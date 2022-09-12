المركزي العراقي يعلن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية الى أعلى مستوى منذ 2003

أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية الى أعلى مستوى منذ 2003 والتي وصلت الى 85 مليار دولار اميركي.

وحسب بيان صادر عن المركزي: الأحد (11 أيلول 2022) ان “البنك المركزي العراقي بيَّنَ أنّ احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من (85) مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى حقّقه البنك المركزي منذ عام 2003”.

ولفت البنك الى ان “احتياطيات الذهب تجاوزت كذلك لدى البنك المركزي (130,4) طنًا بقيمة (7) مليار دولار، ليصل العراق إلى المركز الثلاثين عالميًّا والرابع عربيًّا”.

وفي اب الماضي أعلن البنك المركزي العراقي، أن احتياطياته النقدية ارتفعت إلى 82 مليار دولار، وهو مستوى ما قبل حرب داعش، فيما تقدم العراق 10 مراتب في قائمة الدولة الأكثر حيازة لاحتياطات الذهب في العالم، بـ 130 طناً.

المتحدث باسم البنك المركزي العراقي، عمر عصام، أشار إلى أن احتياطات البنك النقدية أرتفعت إلى 82 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى 90 ملياراً بنهاية العام.

الزيادة تأتي، بعدما شهدت احتياطات البنك النقدية انخفاضاً ملحوظاً، حيث لجأت وزارة المالية اليها نهاية عام 2020 بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وقامت بسحب 12 ترليون دينار في خطوة أولى، و14 ترليوناً في خطوة ثانية.

بشأن احتياطات الذهب، نوّه المتحدث باسم البنك المركزي، إلى أن العراق يملك 130 طناً من الذهب، ويحل بين الدول الأكثر حيازة لاحتياطات الذهب، موضحاً أن العراق تقدم عشرة مراتب في قائمة هذه الدول، ليتحل المرتبة الـ 30 عالمياً والـ 4 عربياً.

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