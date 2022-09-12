المنافذ الحدودية العراقية: لا يسمح بمرور اي زائر دون التأكد من جواز سفره

أكد المتحدث باسم المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، انه وصل اكثر من مليوني زائر الى الاراضي العراقية، لغاية يوم السبت (10 ايلول 2022)، مشيرا اتباع اجراءات تدقيقية مشددة في استقبال الزائرين.

القيسي قال الأحد (11 ايلول 2022)، انه “لغاية يوم امس، كان عدد الزائرين الذين دخلوا العراق أكثر من مليوني شخص”، مضيفا انه “ليس لدينا اي مشاكل على المعابر الحدودية في تسيير شؤون الزوّار، وهم يأتون بسهولة إلى الأراضي العراقية”.

وعن المشاكل التي تواجه القائمين على المنافذ في استقبال الزوار، أوضح المتحدث باسم المنافذ الحدودية العراقية، ان هناك توجيهات بتفتيش الزائرين وختم جوازاتهم، ويجب على اي زائر يدخل العراق ان يكون حاملاً لجواز سفره، مؤكدا انه “لا يسمح بدخول أي زائر دون جواز سفر”.

واشار القيسي الى ان “أكثر الزوّار دخلوا اراضي العراق عبر منفذ زرباطية”، لافتاً ان “السبب في ذلك توسط المنفذ الحدودي البرّي الجمهورية الإيرانية وقربه من المراقد المقدسة” التي يقصدها الزوار.

وتم التطرق في بعض الوسائل الإعلامية الى تفشّي الأمراض بين زوار الأربعينية على الحدود.

وفي هذا السياق، ذكر القيسي انه “تمت مضاعفة اعداد الفرق الصحية وعجلات الإسعاف على المنافذ” وذلك استعداداً لتقديم المساعدة للزوار حال تطلب الأمر لذلك.

المتحدث باسم المنافذ الحدودية العراقية، اوضح الإجراءات المتبعة في استقبال الزائرين وعبورهم الى العراق باتجاه كربلاء، بقوله “جميع الزائرين يخضعون للتفتيش وختم الجواز الأصولي عبر منافذنا ويتم تدقيقها بالكامل، باعتماد الوثيقة الرسمية (الجواز)، ومن ثم يغادرون باتجاه كربلاء المقدسة”.

“جميع المنافذ مؤمنة، والحدود مؤمنة، لا يستطيع اي شخص المرور الى العراق، دون المرور بمكتب الجوازات للتأكد من صحة صدور الجواز، وتوثيق المعلومات الكاملة لكل شخص”.

الى جانب الإيرانيين، يستقبل العراق عبر منافذه البرية زوار باكستانيين وافغان، وعن الإجراءات المتبعة في استقبالهم، قال القيسي ان “منفذ صفار الحدودي مختص بدخول الزائرين الأجانب والعرب، وهم يخضعون لتدقيق قوي جدا، ليتسنى لهم مغادرة المنفذ. اما باقي المنافذ المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية فيدخل عبرها زوار من مختلف الجنسيات”.

واشار القيسي الى تنسيق عالي المستوى بين هيئة المنافذ الحدودية وقيادة العمليات المشتركة والاجهزة الأمنية، لتأمين الطريق من ناحية المنافذ الى مدينة كربلاء، وهناك قوة ماسكة للأرض مشاركة في تأمين هذا الطريق لافتا الى “وجود دور للحشد الشعبي في تأمين هذا الطريق” امام الزوار.

يذكر ان العشرين من شهر صفر (القمري) يشهد ذكرى الأربعين (40 يوما على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في العام 61 للهجرة). ويعدها المسلمون الشيعة ذكرى اليمة اذ يتوافدون في ايامها بجموع مليونية وصلت في بعض السنوات الى اكثر من 20 مليوان زائر، لزيارة مرقد الإمام الحسين في كربلاء، واقامة مناسبات العزاء، وتقديم الطعام والسير مشيا على الاقدام لمئات الكيلومترات، مواساة لمسير سبايا ال بيت النبي من كربلاء الى الشام، وفقا لاتباع المذهب الجعفري.

الا ان السنتين الاخيرتين شهدتا تراجعا كبيرا بعدد الزوار بسبب جائحة كورونا. لكن ومع انحسار الوباء بنسبة كبيرة، كان موسم الزيارة هذا العام كبيرا دون الوصول الى ذروته، اذ يتوقع مسؤولون في العتبة الحسينية ان يصل عدد زوار الأربعين الى 20 مليون شخص هذا العام.

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