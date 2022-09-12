المواكب الحسينية بين النجف وكربلاء تواجه انطفاء الكهرباء بالمولدات

النجف

طريق “يا حسين” الواقع بين النجف وكربلاء، يشهد سنويا المسير الأكبر في العراق، إذ تسلك ألوف من العراقيين والأجانب الطريق على الأقدام قاصدين مرقد الإمام الحسين وأخيه العباس، ضمن مسار تنتشر على طوله مواكب لخدمة الزائرين وتلبية احتياجاتهم من طعام ومبيت، على الرغم من معاناة القائمين عليها من انقطاع الكهرباء.

ويقول جعفر العوادي، صاحب موكب، لـUTV إن “الكهرباء تنقطع نحو 20 ساعة يوميا، وصار اعتمادنا على المولدات شبه كلي”.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت قبل أيام استثناء النجف وكربلاء من القطع المبرمج، لكن مواكب الزائرين تعتمد على المولدات بديلا أساسيا لغياب الكهرباء الوطنية.

وإلى جوار انقطاع الكهرباء وأزمة الثلج الذي وصل سعر قالبه إلى ستة آلاف دينار، فإن طريق النجف كربلاء يحتاج إلى أعداد كبيرة من موظفي البلديات لمساندة أصحاب المواكب في أعمال التنظيف ورفع النفايات.

المراسل: حسام الكعبي

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