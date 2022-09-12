تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في إقليم كوردستان

‏أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد ‏مقتل اثنين من جنودها خلال المعارك مع حزب العمال الكوردستاني، في إقليم كوردستان.

‏وذكرت الوزارة في بيان أن “كلاً من (ساڤاش بورلو) و(هارون يلدرم)، قُتلا خلال المعارك ضد حزب العمال الكوردستاني داخل حدود الإقليم”.

‏وأضافت أن “أربعة جنود آخرين جرحوا خلال هذه المعارك مع حزب العمال، ليصل عدد قتلى الجيش التركي ‏منذ بدء العمليات العسكرية في اقليم كوردستان إلى 57 جندياً”.

وكانت طائرات حربية تركية، قد قصفت بوقت سابق من اليوم، وادي سيفا في جبل متين ضمن في محافظة دهوك، قالت إن “عناصر لحزب العمال الكوردستاني يتخذونه ملاذاً لهم”.

يشار إلى أن الطائرات والمدفعية التركية تقصف بين وقت وآخر مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان ومحافظة نينوى، وتخلف أضراراً مادية وأحياناً إصابات وضحايا من المدنيين.

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