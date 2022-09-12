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“داعش” تُهاجم قوات رديفة للنظام السوري في ريف حمص

“داعش” تُهاجم قوات رديفة للنظام السوري في ريف حمص

شيرو حسن

تعرضت قوات تابعة ورديفة لقوات النظام السوري، لهجوم مسلح من قبل مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف محافظة حمص وسط سوريا.

وقالت صفحات إعلامية موالية أن عنصر قتل من القوات الرديفة وإصيب 3 آخرين إثر تعرض سيارة إطعام كانوا يستقلونها لهجوم من قبل مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي قرب بلدة الكدير في أقصى ريف حمص الشرقي.

ولفتت الصفحات أن العناصر تتبع لقوات ماتسمى “الدفاع الوطني” التابعة لقوات النظام السوري، والتي تنتشر في مناطق متفرقة من شرق سوريا.

والجدير ذكره تتعرض قوات النظام السوري والقوات التابعة والمدعومة من روسيا وايران بشكل متكرر لهجمات مسلحة وتفجيرات تحصل بشكل شبه يومي في مناطق متفرقة من سوريا.

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