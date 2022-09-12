رابطة الدوري الإنكليزي تعلن تأجيل المرحلة السابعة من المباريات حداداً على الملكة

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تأجيل مباريات المرحلة السابعة، حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، عن 96 عاماً.

وقالت الرابطة “لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز، في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين.

ويستمر حداد العائلة المالكة في بريطانيا، حتى اليوم السابع بعد جنازة الملكة إليزابيث، مع بقاء الأعلام منكسة في جميع القصور الملكية.

وقال قصر بكنغهام، الجمعة، إنه سوف يتم إطلاق أعيرة نارية لتكريم الملكة الراحلة، الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش، في متنزه هايد بارك بلندن، بواقع طلقة واحدة لكل عام من حياة الملكة، التي توفيت عن عمر يناهز 96 عاماً.

ولم يذكر القصر موعد الجنازة، لكن من المرجح أن تقام بعد نحو 11 يوماً من وفاتها، الخميس.

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