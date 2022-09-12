شرطة بابل : حادث سير الشوملي أسفر عن مصرع 10 ايرانيين وعراقي

وقال مدير اعلام شرطة محافظة بابل عادل الحسيني لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاحد (11 أيلول 2022) ان حادث سير في منطقة الشوملي بين باص لنقل الركاب وشاحنة اسفر عن مصرع 10 ايرانيين اضافة الى سائق عراقي.

يشار الى ان ناحية الشوملي تتبع اداريا الى قضاء الهاشمية في محافظة بابل، وتقع الى الجنوب الشرقي من مدينة الحلة مركز محافظة بابل بنحو 60 كيلومتراً.

يذكر ان الملحق الثقافي في السفارة الايرانية ببغداد، غلام رضا اباذري، أعلن أن 11 زائراً إيرانياً توفوا داخل الأراضي العراقية لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال اباذري لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (10 أيلول 2022)، إن “11 زائراً توفوا، أغلبهم من كبار السن”، عازياً الوفيات إلى أسباب مختلفة.

الملحق الثقافي في السفارة الايرانية، كان قد دعا في بيان يوم الجمعة (9 أيلول 2022)، الزائرين الايرانيين إلى تقصير مدة الزيارة.

يشار إلى أن رئيس اللجنة العليا لزيارة الأربعين، مهدي الفكيكي، ذكر في وقت سابق لشبكة رووداو الإعلامية أن “الزائرين لا يأتون من إيران وحسب، إنما من تركيا ودول أوروبا ولبنان، وكل دول العالم”، مشيراً الى فتح منفذ صفوان في جنوب العراق للزائرين القادمين براً من دول الخليج.