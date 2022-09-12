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عرض “يحبس الأنفاس” لفرقة مياس اللبنانية على مسرح America’s Got Talent

فنون

تحت شعار “كرمالك يا لبنان”، قدمت فرقة ميّاس اللبنانية عرضا مسرحيا راقصا على مسرح America’s Got Talent، وسط تصفيق الجمهور وإعجاب الحكام، في المرحلة نصف النهائية من المسابقة.

وكانت قد انتقلت فرقة مياس الراقصة إلى مرحلة النصف النهائي في المسابقة، بعد حصولها على الباز الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا في العروض الأولى.

ووصف الحساب الرسمي للبرنامج الأميركي  على “تويتر” العرض اللبناني بـ”يحبس الأنفاس”.

وكانت قد انطلقت حملة دعم من قبل اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ “كرمالك يا لبنان”.

وكتب عضو البرلمان اللبناني زياد حواط :”مع كل السواد يبقى الشباب اللبناني بارقة أمل بغد أفضل يعيد لبنان المميز والخلاق. العرض الباهر الذي قدمته فرقة مياس في برنامج america got talent صورة عن هذا اللبنان الذي سنناضل للآخر كي يبقى ويستمر . أدعو اللبنانيين مقيمين ومنتشرين واصدقاء لبنان في العالم الى التصويت بكثافة لمياس”.

 

تحرير: سرمد القيسي
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