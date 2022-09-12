عندما انقلبت الطاولة على علي فاضل

سيف صباح الحسيني

اليوم لايختلف اثنان حول إخفاق الحكومات العراقية المتعاقبة في تحقيق المطالب المشروعة للشعب في كافة المجالات، من فرص العمل والمعيشة والخدمات والصحة والتعليم وغيرها، وكلنا نوجه سهام الانتقاد للسلطتين التنفيذية والتشريعية وللأحزاب المتحاصصة التي أوصلتنا إلى هذا الحال بسبب صراعها على السلطة، كلنا ننتقد ونرفع أصواتنا مطالبين بمحاسبة الطبقة السياسية، لكن الضوابط الأخلاقية والقيم الدينية والأعراف الاجتماعية تحتم علينا أن نجعل نقدنا موضوعياً وأن نتجنب المساس بالأمور الشخصية والعائلية للأشخاص الذين ننتقدهم، سواء كانوا وزراء أو نواب أو مسؤولين حكوميين.

وخلال الأيام القليلة الماضية اشتهر علي فاضل في شبكات التواصل الاجتماعي كناشط أو صحفي ينشر تسريبات لشخصيات حكومية أو نيابية، وافتتح تسريباته بتسجيل مزعوم لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم النائب عن محافظة صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري أبو مازن، ثم توعد علي فاضل بنشر تسريبات تخص النائبة عالية نصيف، وهنا انتابنا الفضول، ما الذي سينشره عن هذه النائبة التي لديها خصوم كثيرون يتمنون ان يشفوا غليلهم بأي تسريب يدينها بقضية فساد، تخيل ان لديك عدو وأنت تتمنى ان تمسك أية زلة منه لتحقق حلمك بالانتقام منه، علماً بأن من بين خصومها وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين..

ثم جاءت ساعة الحسم، وظهر علي فاضل في لقاء متلفز ليكشف عما اسماه بتسريبات عالية نصيف، ولكن ما هي التسريبات المنتظرة؟!

في الحقيقة لم يحمل علي فاضل في جعبته أية تسريبات، واكتفى بمهاجمة عائلتها وعائلة ابنها المتوفى حسين علي، وادعى بأنه على قيد الحياة، وهنا انقلبت الطاولة على علي فاضل الذي أوقع نفسه تحت طائلة ارتكاب سلوك ينتهك المبادئ والقيم والأعراف الاجتماعية والشرائع السماوية ويتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة (هذا إذا كان صحفياً أساساً) عندما تطاول على حرمة الميت، ولم يكتفِ بذلك، بل تدخل في مسألة الوصاية على أطفاله، وكان كل حديثه يتركز على ابنها المتوفى وعائلته، أين هي التسريبات المزعومة التي وعد بنشرها؟!

من المؤسف ان بعض الناس في بادئ الأمر تحمسوا للصخب الإعلامي الذي أحدثه علي فاضل وصدقوا بأنه يدافع عن حقوق الشعب ضد الطبقة السياسية الفاسدة، ولكن، مَن هو الفاسد؟ ومتى أصبح المُبتز بطلاً في عيون الناس؟! وإذا كان خصمي مسؤولاً أو نائباً، هل بإمكاني أن أتجرد من أخلاقي وتربيتي ومبادئي وأطعنه في أسرته وأُشهر بفرد متوفى من أفراد عائلته؟! وبالنسبة لي كيف سيكون شعوري لو تعرضتُ أنا لنفس الموقف وقام أحد المحسوبين على الوسط الصحفي بالتطاول على شخص متوفى تربطني به صلة قرابة؟!!

هذه ليست بطولة، بل هبوط الى مستوى متدني يخالف العرف والأخلاق والدين، وبالتالي إذا كان هدفه تسقيطها فقد قام بتسقيط نفسه فقط وظهر أمام الشارع العراقي بمظهر الكاذب المبتز الذي يدوس على كل القيم من أجل التشهير بالآخرين.

نعم يا علي فاضل، لم تكن موفقاً في لقائك المتلفز، واتضح أمام الملأ أنك مجرد انتهازي بلا مبدأ، ولا علاقة لك بالحراك الشعبي ولا تكترث لمعاناة شعبك، ولا تجيد إلا التطبيل والتهريج.

سيف صباح الحسيني

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