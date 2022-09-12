قرى أوكرانيا المحررة تتنفس الصعداء.. مستقبل الحرب والتفاوض بعد الهجوم المضاد

“لا أستطيع أن أصدق أن شيئا من هذا القبيل يحدث في القرن الحادي والعشرين”. بهذه الكلمات، وصفت أولينا ماتفينكو والدموع تنهمر من عينيها ما حدث لقريتها الصغيرة في شرق أوكرانيا مع فرار الجنود الروس منها إثر الهجوم المضاد للجيش الأوكراني.

في قرية ماتفينكو، رحل أخيرا مئات الجنود الروس بعد أن تخلت وحداتهم عنهم، وأصبحت صناديق الذخيرة والمركبات المحترقة شاهدة على مرور القوات الروسية من هناك واحتلالها لعدة أشهر قبل قدوم القوات الأوكرانية وتحريرها، وفق تقرير صحيفة واشنطن بوست سلط الضوء على فرار القوات الروسية والتحقيقات الجارية في ارتكاب جرائم حرب ومستقبل الصراع بعد هذه التطورات الميدانية الهامة.

وتشير شهادات سكان محليين في قرية زالينشين الصغيرة شرق خاركيف إلى “فرار الروس بأي طريقة ممكنة يوم الجمعة، على دراجات مسروقة، أو متنكرين في زي السكان المحليين”. وتقول ماتفينكو: “لقد ألقوا بنادقهم على الأرض”.

وقال عدد من سكان القرية إنهم كانوا خائفين من الروس لكنهم كادوا يشفقون عليهم بعد مشاهد هروبهم.

وقالوا إن نصف عدد الجنود فروا في سياراتهم خلال الساعات الأولى من الهجوم.

وأصبح أولئك الذين تقطعت بهم السبل يائسين، وسمع البعض مناشدات الجنود لقادتهم عبر أجهزة اللاسلكي كي يأتوا وينقلونهم.

ووسط هذه المحنة، اضطر الجنود إلى اقتحام المنازل لارتداء ملابس سكان محليين حتى لا ترصدهم الطائرات دون طيار بالزي الرسمي العسكري.

وقالت واحدة من سكان القرية: “صوب اثنان منهم بندقيتهما إلى زوجي السابق حتى سلمهما مفاتيح سيارته”.

“واقع جديد”

الهروب السريع للروس من القرية مثل “واقعا جديد فاجأ العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع” وهو “هروب الغزاة في بعض أجزاء أوكرانيا التي استولوا عليها في وقت مبكر من الصراع”.

وأعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، استعادة “أكثر من 20 بلدة” خلال 24 ساعة، في إطار هجومه المضاد، مشيرا إلى أنه حرر قرية تلو الأخرى ودفع الغزاة في إحدى المناطق إلى الحدود.