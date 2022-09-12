Posted on by

لقاء سوري إيراني لتعزيز التعاون في المجال الصناعي

بحث وزير الصناعة السوري زياد صباغ الأحد، مع السفير الإيراني بدمشق “مهدي سبحاني” علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في القطاع الصناعي والتنسيق المشترك الجاري حالياً بينهما لاستئناف العمل في المشاريع الصناعية المشتركة في سوريا وتذليل صعوبات العمل كافة وتبادل الخبرات في سبيل ذلك.

لقاء سوري إيراني لتعزيز التعاون في المجال الصناعي

وأطلع الوزير صباغ السفير سبحاني خلال اللقاء على آخر تطورات الوضع الاقتصادي والصناعي في سوريا ومؤشرات تعافيه في ظل الجهود المبذولة لتجاوز تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية المفروضة على سوريا لافتاً إلى حرص الحكومة على إعادة تأهيل القطاع الصناعي الذي تضرر بشكل كبير جراء الحرب الإرهابية وتوفير جميع المقومات لنهوضه بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة.

من جهته جدد السفير الإيراني التأكيد على موقف ايران الداعم لسوريا وتعزيز التعاون والشراكة الصناعية بين البلدين بشكل مثمر وواعد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close