للمرة الأولى.. قائد الجيش المغربي يزور إسرائيل

يزور المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، بلخير الفاروق، إسرائيل، الاثنين، على رأس وفد عسكري، على ما أفاد به مراسل قناة “الحرة” في القدس.

وسيحظى الوفد المغربي بمراسم استقبال رسمية، الثلاثاء، بمقر قيادة الأركان في تل أبيب، حيث سيشارك في سلسلة لقاءات مع نظرائه الإسرائيليين، بالإضافة إلى مشاركته في معرض الأسلحة المتطورة.

وسيشهد مؤتمر “الابتكار العملياتي” الذي يستمر لمدة أسبوع مشاركة وفود عسكرية من 25 دولة مختلفة، بما في ذلك دول عربية اخرى.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي يجريها قائد جيش عربي على هذا المستوى لإسرائيل. وتأتي بعد زيارة مماثلة قام بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى الرباط قبل نحو شهرين.

ويقول الجيش الإسرائيلي في بيان إن المعرض “سيمكن من تعميق التعاون في مجالات الاستراتيجية والدفاع، وكذلك لتوسيع التعلم المتبادل والتعاون الدولي عند تطوير وتشغيل القدرات العسكرية”.

بينما حافظت إسرائيل والمغرب على علاقات عسكرية سرية لسنوات، إلا أنهما أعادا العلاقات الرسمية عام 2020 بموجب اتفاقيات إبراهيم إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست“.

في نوفمبر، وقع البلدان مذكرة تفاهم أرست إطارا متينا للتعاون الأمني ​وإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بينهما. وتسمح مذكرة التفاهم بزيادة التعاون في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري والمزيد.