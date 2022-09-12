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مسرور بارزاني يهنئ نادي دهوك ويؤكد على مواصلة دعمه للرياضيين

مسرور بارزاني يهنئ نادي دهوك ويؤكد على مواصلة دعمه للرياضيين

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني  الأحد، التهنئة لنادي دهوك الرياضي على نجاحه في التأهل الى الدوري العراقي الممتاز.

وجدد مسرور بارزاني دعمه للحركة الرياضية والرياضيين، معربا عن أمله في تحقيق النادي لمزيد من النجاحات.

وبعد غياب طويل تمكن فريق دهوك من العودة إلى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم والذي سيلعب ضمن الفرق المنافسة في في الموسم المقبل.

وجاءت عودة دهوك بعد فوزه المستحق على فريق أمانة بغداد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما على ملعب “المدينة الدولي” في العاصمة العراقية بغداد.

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