مقتل ثلاثة اشخاص في سنجار جراء قصف بطائرة مسيرة

اعلن قائد قوات حماية ازيدخان، حيدر ششو، مقتل ثلاثة اشخاص اثر استهداف سيارة بطائرة مسيّرة، فيما ذكرت وسائل اعلامية تابعة لحزب العمال الكوردستاني ان السيارة المستهدفة كانت تعود لوحدات المقاومة في سنجار.

حيدر ششو قال الأحد (11 ايلول 2022)، انه “تم استهداف سيارة اليوم، وحسب المعلومات التي توصلنا لها، كانت تقلّ ثلاثة اشخاص قتلوا جميعهم”، مضيفاً ان “أحدهم من اهالي سنجار”.

من جانبه، اصدر جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان، بياناً ذكر فيه ان الاستهداف وقع في تمام الساعة 11:15 من صباح يوم الأحد.

وأوضح ان “طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة في منطقة بين قريتي بارا وبهرافا التابعتين لناحية الشمال بقضاء سنجار”، مشيرا الى ان السيارة “كانت تقل مقاتلين لحزب العمال الكوردستاني، قتل اثنان منهما وأصيب شخص آخر”.

وكشفت وسائل اعلام مقربة من حزب العمال الكوردستاني ان “السيارة التي تم استهدافها كانت تابعة لقوات حماية سنجار (يبش)”، لافتة الى نشر قوات حماية سنجار بيانا بشأن الموضوع.

وقام الجيش التركي باستهداف القوات التابعة لحزب العمال الكوردستاني والقوات المقربة من الحزب ايضاً أكثر من مرّة، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

ترى تركيا أن من حقها الولوج الى داخل الاراضي العراقية، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي تعتبره تركيا “خطرا على امنها القومي”.

وحسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فقد أقامت القوات التركية 58 نقطة عسكرية في المناطق الجبلية الحدودية من محافظة دهوك، خلال الأشهر الثلاثين الماضية.

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