من الغزو الروسي إلى الهجوم المضاد لكييف:

200 يوم من الحرب في أوكرانيا

مواطن أوكراني داخل منزله الذي بدت عليه آثار الحرب في منطقة خاركيف. (أ ف ب)

في ما يأتي أبرز مراحل الحرب في أوكرانيا من الغزو الروسي في 24 شباط (فبراير) الى الهجوم المضاد الواسع النطاق الذي تشنه كييف في شرق البلاد:

في ما يأتي أبرز مراحل الحرب في أوكرانيا من الغزو الروسي في 24 شباط (فبراير) الى الهجوم المضاد الواسع النطاق الذي تشنه كييف في شرق البلاد:

في 24 شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “عملية عسكرية خاصة” للدفاع عن “جمهوريتي” لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في دونباس – وهو حوض منجمي شرق أوكرانيا- اعترف للتو باستقلاله.

قال بوتين انه يريد “اجتثاث النازية” من أوكرانيا وطالب بضمانات بأن كييف لن تنضم أبدا الى حلف شمال الاطلسي.

سمعت انفجارات في كييف حيث قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البقاء وفي عدة مدن في شرق وجنوب البلاد.

أعلن الاتحاد الأوروبي تسليم أسلحة لأوكرانيا للمرة الأولى. فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا وتم تشديدها بمرور الوقت. أفرجت الولايات المتحدة عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

سقوط خيرسون

في أول أيام الغزو، استولت القوات الروسية على كل منطقة خيرسون تقريبا في جنوب أوكرانيا.

هذه المنطقة الأساسية للزراعة، هي أيضاً استراتيجية لأنها واقعة على تخوم شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

في 3 آذار (مارس) أصبحت مدينة خيرسون على الضفة اليمنى لنهر دنيبر أول مدينة كبرى تسقط في أيدي الروس.

كييف تقاوم

في محاولته لتطويق مدينة كييف والاستيلاء على خاركيف، ثاني مدينة في أوكرانيا، واجه الجيش الروسي مقاومة شرسة.

في نهاية آذار، أعاد الجيش الروسي انتشاره باتجاه دونباس التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا جزئيا منذ 2014، والجنوب.

بعد انسحاب القوات الروسية، أدى العثور على عشرات الجثث لمدنيين في منطقة كييف لا سيما في بوتشا إلى موجة تنديد دولية وإلى فتح تحقيق دولي وتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

السيطرة على ماريوبول

فور بدء هجومه، حاصر الجيش الروسي ماريوبول (جنوب شرق). وأتاحت السيطرة على هذا الميناء الاسترايتجي في بحر آزوف لموسكو خلق استمرارية في الأراضي بين القرم والمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في دونباس.

قاوم حوالى 2500 مقاتل أوكراني كانوا متحصنين في مصنع أزوفستال مع ألف من المدنيين حتى منتصف أيار (مايو) قبل الاستسلام.

وبحسب كييف فإن ماريوبول دمرت بنسبة 90% وقضى فيها حوالى 20 ألف شخص.



حصار على الحبوب

في 30 آذار، اتهمت الولايات المتحدة موسكو بالتسبب بـ”أزمة غذائية عالمية”.

فرضت روسيا حصاراً بحرياً في البحر الأسود ما منع اوكرانيا- المصدر الكبير العالمي- من تصدير حوالى 20 مليون طن من الحبوب المخزنة في اهراءات.

في نهاية المطاف، تم ابرام اتفاق في 22 تموز (يوليو) تحت إشراف الأمم المتحدة وبفضل وساطة تركية. وفي مطلع آب (أغسطس)، غادرت أول شحنة محملة بحوالى 26 ألف طن من الذرة ميناء أوديسا الأوكراني.

حرب الغاز

يتهم الغربيون روسيا بوقف صادراتها المهمة من الغاز نحو أوروبا لا سيما الى المانيا وايطاليا رداً على العقوبات التي تستهدفها.

منذ 31 آب وبعد توقف أول في تموز، علق عملاق النفط الروسي غازبروم مجدداً إمداداته عبر انبوب الغاز نورد ستريم متحدثا عن أسباب تقنية.