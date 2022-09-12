نائب سابق: أسعار بعض النواب وصلت الى ٥ ملايين دولار

أكد النائب السابق حسن شويرد ، يوم الاحد، ان اسعار بعض أعضاء مجلس النواب العراقي وصلت الى ٥ ملايين دولار من اجل انضمامهم الى كتلة ما او التصويت معها في مسألة تشكيل الحكومة.

وقال شويرد: ان “الكتلة الأكبر عدداً هي الكتلة الفائزة في الانتخابات وليست التي تشكل بعدها وهي كانت الكتلة الصدرية وهي التي من حقها الدستوري والقانوني ان تشكل الحكومة”.

موضحاً بان ” بعض النواب من المحسوبين على المستقلين اصبحوا يتنقلون بشكل مستمر بين الكتل السياسية المختلفة بهدف تحقيق مصالح شخصية ومادية على حساب المصلحة العليا للبلاد”.

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