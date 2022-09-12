نجم نابولي يقترب من سان جيرمان

وقال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الشهير،أن “فابيان رويز لاعب نابولي، أكد ل‍باريس سان جيرمان، نيته للتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات”.

وأضاف “تم الاتفاق بشكل كامل على الشروط الشخصية، والمفاوضات تتقدم بشكل جيد مع إدارة نابولي”.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن المحادثات مستمرة مع نابولي أيضا حول كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان”.

وشدد “الحارس الكوستاريكي المفضل بالنسبة لإدارة نابولي، متفوقا على كيبا حارس تشيلسي والمرشح أيضا للانضمام للفريق الإيطالي”.

وينتهي عقد فابيان رويز مع نابولي في صيف 2023، ورفض اللاعب الإسباني كل عروض التجديد مع البارتينوبي.