نیجیرفان بارزاني لـ نادي دهوك الرياضي: ننظر بتقدير إلى فوزكم ونتوقع منكم المزيد

هنأ رئیس اقلیم كوردستان نیجیرفان بارزاني رئيس نادي دهوك وأعضاء الهيئة الإدارية ولاعبي النادي بمناسبة‌ صعوده لدوري الكرة الممتاز.

وقال بارزاني ، في بيان : ” بمناسبة صعود فريق كرة القدم لنادي دهوك إلى الدوري الممتاز للأندية العراقية، أتقدم بأحر التهاني إليكم وإلى جميع أعضاء الهيئة الإدارية ولاعبي ناديكم، ومن خلالكم إلى كل مشجعي النادي ورياضيي كوردستان”.

مضيفاً ” بهذه المناسبة ، نؤكد مساندتنا للرياضيين وتنمية وتطوير الرياضة في كوردستان ، وننظر بتقدير إلى فوزكم هذا ونتوقع منكم المزيد من النجاح”.

وكان فريق نادي دهوك لكرة القدم، قد فاز مساء السبت على نادي أمانة بغداد بهدفين نظيفين، ليصعد بذلك إلى الدوري العراقي الممتاز 2022 / 2023.

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