ورطة السيد مقتدى الصدر بين وضعين سيئين أحدهما أمرّ من الآخر !..

بقلم مهدي قاسم

بسذاجته الفادحة التي تفوق سذاجة أطفال وصبيان وتقلباته المزاجية ، أضفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شرعية برلمانية تفوقية لما يسمى بالإطار التنسيقي ” من خلال إجباره النواب الصدريين ،ــ الأكثر عددا وأكبر كتلة برلمانية ـــ على الاستقالة والانسحاب من مجلس النواب ، وهو الأمر الذي سهل المسألة ــ وفقا للقواعد الانتخابية إن تتقسم مقاعد هؤلاء النواب المنسحبين متوزعة على باقي الكتل البرلمانية الأخرى ، بحيث أصبح نواب ” الإطار التنسيقي والمتحالفون معه في كتلة نيابية أكبر ..

و بما أن صولة المنطقة الخضراء المقتدائية قد مُنيت بفشل ذريع بل بهزيمة و إحباط نفسي و خيبة جماهيرية صدرية على نطاق واسع ، فتشجعت جماعة الإطار لتدعو إلى انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم ، كأنما تحديا سافرا لمقتدى الصدر ، علما أن ما تدعو إليه جماعة الإطار ــ يبدو شكليا ــ على أنه قانوني ومشروع ، بل ويعطي انطباعا بأنه يجري وفقا لسياقات دستورية معهودة ، وإن أية معارضة صدرية جديدة متسمة بأعمال شغب و عنف سترتد عليه ــ أي على مقتدى الصدر ــ سلبا ، بل ستُعطي انطباعا كأنما ما ستقوم به ميليشيات الإطار ردعا و سحقا فيبدو كرد فعل على أعمال عنف صدرية جديدة افتراضية ، ليكون بمثابة دفاع مشروع عن القانون والنظام !!..

فضلا عن تشويه صورته محليا و عربيا و دوليا ــ في حالة لجوئه إلى أعمال عنف وشغب ــ على أنه متمرد ضد الدستور والشرعية ..

فهنا تكمن ورطة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أي :

ـــ أنه أمام وضعين سياسيين سيئيين أحدهما أمّر من الآخر !..

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