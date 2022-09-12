“يقاتلون بجد”.. تعليق أميركي على انتصارات أوكرانيا الأخيرة بالحرب

أشاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، بالإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش الأوكراني، مؤخرا، حيث استعاد آلاف الكيلومترات من الأراضي التي احتلتها روسيا.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: “لن أتحدث نيابة عن الأوكرانيين. سنترك الأمر لهم لوصف عملياتهم، لكن من الواضح أنهم يقاتلون بجد للدفاع عن بلدهم واستعادة الأراضي”.

وأكد استمرار الولايات المتحدة في “منح الأوكرانيين الدعم الذي يحتاجونه للنجاح في ساحة المعركة”.

وأشار المسؤول إلى حزمتي المساعدات الأمنية، اللتين تم الإعلان عنهما الأسبوع الماضي، واجتماع ممثلين عن أكثر من 50 دولة في ألمانيا لتنسيق الدعم والعمل على تلبية الطلبات الأوكرانية التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في ساحة المعركة.

وكانت أوكرانيا أعلنت عن تقدم جديد، الاثنين، تمثل في استعادة “أكثر من 20 بلدة” خلال 24 ساعة في إطار الهجوم المضاد على روسيا.

وقال الجيش الأوكراني في تقريره الصباحي: “يتواصل تحرير البلدات من الغزاة الروس في منطقتي خاركيف ودونيتسك” في شرق أوكرانيا.

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