إلقاء القبض على سيدة تحمل لافتة “لا.. للملكية” أمام الملك تشارلز

ألقت الشرطة القبض على متظاهر حمل لافتة كتب عليها “ألغيت ممتلكات” خارج قصر وستمنستر صباح اليوم ، وفقا لصحيفة ديلي ميل. وبيت اللوردات. كما ألقى الملك تشارلز كلمة أمام البرلمان لأول مرة في قاعة وستمنستر ، التي يبلغ عمرها قرابة 1000 عام ، قلب قصر وستمنستر القديم ، حيث ستظل والدته على حالها من مساء الأربعاء لمدة أربعة أيام حتى جنازتها يوم الاثنين المقبل. بدأ الملك تشارلز الثالث يومه في لندن بزيارة قاعة البرلمان ، في قصر وستمنستر ، حيث التقى كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات للتعبير عن تعازيهم ، وألقى تشارلز خطابه الأول كملك في حضوره. زوجة الملكة القرين. سوف يطير الملك تشارلز ، برفقة كاميلا ، الملكة كونسورت ، إلى إدنبرة ، حيث سيمشي حوالي الساعة 3:25 بالتوقيت المحلي في موكب خلف نعش الملكة من قصر هوليرود هاوس في إدنبرة إلى كاتدرائية سانت جايلز. سيتمكن أفراد الجمهور من مشاهدة الموكب أثناء تحركه على طول Royal Mile. ستقام صلاة للاحتفال بحياة الملكة الساعة 4:00 مساءً و 5:00 مساءً ، وسيتمكن أفراد الجمهور من مشاهدة التابوت الذي سيقام في الكاتدرائية لمدة 24 ساعة. يقول المسؤولون إن نظام الطابور سيطبق ، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبًا. تم تحذير الحاضرين من أن هذا قد يشمل على الأرجح الوقوف لعدد من الساعات. وسيسافر الملك أيضًا إلى هوليرود هاوس ، حيث سيلتقي بالوزير الأول في اسكتلندا ، نيكولا ستورجون. سيحضر هو وزوجته الملكة بعد ذلك البرلمان الاسكتلندي ، حيث سيقدم الأعضاء رسائل التعزية. في المساء ، سيقيم الملك تشارلز حفل تأبين مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة في كاتدرائية سانت جايلز ، حيث تستريح الملكة. سيتم نقل نعش الملكة من كاتدرائية سانت جايلز إلى مطار إدنبرة يوم الثلاثاء ، ثم على متن طائرة إلى لندن مع ابنتها الأميرة آن. ومن المتوقع أن يصل التابوت إلى لندن قبل الساعة السابعة مساءً بقليل ، ثم يسافر بعد ذلك إلى قصر باكنغهام ، حيث يستقبله الملك وكاميلا. على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الطريق من كاتدرائية سانت جايلز إلى مطار إدنبرة بعد ، سيتمكن أفراد الجمهور من مشاهدة الموكب.

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