استئناف ضخ النفط العراقي للأردن الأسبوع المقبل

عمان- يستأنف ضخ النفط العراقي الى الأردن الأسبوع المقبل بحسب مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري بعد توقف دام أسابيع.

وبلغت الكميات المصدرة للأردن منذ اتفاق مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي اذار الماضي 2.525 مليون برميل.

وقال المهندس الحياري إن بيع النفط من الجانب العراقي للأردن يجري بحسب معدل خام برنت، ويطرح منه 16 دولارا للبرميل الواحد لتغطية كلف النقل وأجور المعاين/ طرف التفتيش الثالث وفرق النوعية.

ويستورد الأردن 10 آلاف برميل يوميا من نفط خام كركوك العراقية تشكل حوالي 7 بالمئة، من حاجة السوق الأردني بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونظيرتها العراقية في أواخر كانون الثاني من العام الماضي.

ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.(بترا)

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