الحرب في أوكرانيا إلى أين؟

الحسابات الرياضية تؤكد أن الكثرة المتعاضدة تتغلب , فالواحد لا قِبَل له بعشرة.

والتأريخ يحدثنا عن فئة قليلة غلبت فئة كبيرة!!

ما يجري في واقع الحرب القائمة , أن دولة واحدة كبيرة المساحة غنية بالموارد والقدرات تواجه دول الناتو التي تجاوز عددها الثلاثين.

في الحسابات البديهية البسيطة , أنها ستنهزم أمام الحشد المتعاظم ضدها.

فهل تصلح هذه المعادلة؟

لا يمكن التكهن بالنتائج , ويُخشى أن تتخذ الحرب مسارا آخر ” عليه وعلى أعدائي” , وتلك مصيبة عولمية مرعبة.

من الأفضل للعالم أن تخرج روسيا من الحرب بكرامة وإنتصار , أما إذا شاءت الدول المتحالفة ضدها أن تهزمها , فتلك محنة لا يمكن التكهن بتداعياتها الوخيمة.

الحاكم الفيصل أن يتواجد عقل حكيم خبير وحليم , يرى بروية ويضع النقاط على الحروف , بجرأة ومصداقية وحرص على مصير البشرية , ويتحرر من الغابية ونزعات الهيمنة والإستعباد.

فالواقع العالمي لا يقبل لاعبا منفردا , بل عدة لاعبين في ميادين الأرض الدوارة.

إن الأحداث الجارية لا تبشر بخير , وربما ستأخذ الدنيا إلى الهاوية , فسعير الإحتراب يتأجج , وقعقعة السلاح تتفاقم , وقدرات دول الناتو تتجمع في أوكرانيا , فتحولت أرضها إلى أكبر مستودع لأحدث الأسلحة في تأريخ البشرية.

وصارت روسيا في مواجهة القوة العسكرية العالمية الفتاكة , فإلى أين المسير؟

أن التداعيات ربما ستتطور بسرعة , وتحيل النسبة العظمى من الأرض إلى عصف مأكول , ليطغى الماء ويفور التنور وينهال غضب السماء.

فهل تريد الدنيا القفز إلى سقر؟!!

د-صادق السامرائي

8\9\2022

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