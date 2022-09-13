الرئيس بارزاني خلال افتتاحه بطريركية المشرق الآشورية بأربيل: لتعايشنا الأخوي المشترك تاريخ طويل

الرئيس مسعود بارزاني قال في كلمة خلال افتتاح مقر البطريركية، الاثنين (12 ايلول 2022)، أنه “لآ یوجد اجمل وأفضل من ان نعیش معاً في بلاد واحدة، والمهم أننا جمعیا نعبد الله”.

وشدد على ضرورة أن “يعيش الجميع في بلدنا أخوة باعتزاز وحرية”.

وأدناه نص كلمة الرئيس مسعود بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحیم

اعزائي الحضور

يسعدني جدا أن اشارككم احتفالكم بهذه المناسبة التي ترمز الى العلاقة التاريخية التي تأسست قبل مائة عام بين الشهيدين العظيمين، الشهيد الشيخ عبد السلام بارزاني والمار شمعون، حيث تأسس في ذلك الوقت مبدٲ التعایش السلمي والاخاء.

ايها الاخوة والاخوات:

لا یوجد اجمل وافضل من ان نعیش معا في بلاد واحدة، والمهم اننا جمعیا نعبد الله، هذا اهم شئ، وانه لشرف وفخر لنا بان هذا المبدٲ اصبح مبدٲ الجمیع في كوردستان لكافة الادیان والقومیات والمذاهب ویجب ان نستمر علی ذلك ابدا.

أهنئ هذه الكنيسة العظيمة وجميع الإخوة المسيحيين، مؤكدا لكم بأننا سنواصل دعم جميع أبناء شعبنا في كوردستان، بغض النظر عن القومیة أو الدين أو الطائفة. يجب أن يعيش الجميع في بلدنا أخوة باعتزاز وحرية، متمنيا لكم جميعا النجاح والسعادة.

شكرا جزيلا

افتتاح كنيسة المشرق الآشورية، التي أنشأت على نفقة مقر الرئيس مسعود بارزاني، جرت بحضور مسؤولين حكوميين، سفراء، قناصل، وممثلو المنظمات الدولية، ورجال الدين من مختلف الأديان والطوائف بإقليم كوردستان، من بينهم بطريرك كنيسة المشرق الآشورية مار آوا الثالث، ورئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية، الكردينال لويس روفائيل ساكو.

كنيسة المشرق الآشورية، واحدة من كنائس الشرق، وكانت تتخذ من العراق مقراً لها، لكن أحداث سيميل 1933 وتعرض المسيحيين لهجمات وقتل المئات منهم أدت إلى نقل الكرسي البطريركي لكنيسة المشرق الآشورية إلى الولايات المتحدة.

وفي لفتة، قطع الأسقف مار ابرس يوخنا أسقف أربيل وكركوك والمعاون البطريركي لكنيسة المشرق الآشورية، قطع كلمته في افتتاح بطريركية المشرق الآشورية بأربيل اليوم، لحين انتهاء آذان المغرب.

وبعد كلمة بالمناسبة، قدم مار آوا الثالث هدية للرئيس مسعود بارزاني ترمز إلى “العلاقات الودية والأخوة والمصير المشترك”.