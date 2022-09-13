الموارد المائية: اعتداء على موظفي شركة الفاو ببابل وإصابة أحد المنتسبين

اعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، تعرض عدد من موظفي شركة الفاو في محافظة بابل الى الضرب، ما أدى إلى كسر ساق أحد المنتسبين.

واشار بيان صادر عن اعلام الوزارة،السبت (10 ايلول 2022)، انه مازالت اعمال الاعتداءات مستمرة على ملاكات وزارة الموارد المائية، لافنا الى اعتداء وقع، امس، على احد منتسبي شركة الفاو العامة احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية في محافظة بابل.

وحسب البيان، تعرض منتسبي الوزارة، ممن يعملون بتنفيذ محطة ضخ المحاويل الكهربائية العمودية الدائمية والتي تؤمن الاطلاقات المائية لجدول المحاويل وبشكل منتظم و كفاءة عالية، ليلاً، الى أعتداء بالسبّ والشتم والضرب، مبينا ان الاعتداء “أدى الى كسر ساق أحد منتسبي الوزارة العاملين في الموقع”.

واوضحت الوزارة ان “هذا العمل يأتي لمنع تلك الملاكات التي تبذل قصارى جهدها ليلاً ونهارا، من اداء عملها بتأمين أيصال المياه لمستحقيها وبكافة محافظات العراق”.

ومن جانبه، وجّه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، بأتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين، دون ان يشير البيان الى الجهة المسؤولة عن الاعتداء.

وزارة الموارد المائية العراقية، دعت القوات الأمنية والحكومات المحلية بالتعاون مع ملاكات الوزارة، للحد من تلك الأعتداءات التي تحدث بين الحين والأخر على ملاكات الوزارة وممتلكاتها.

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