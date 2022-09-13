بدموع البهجة.. سكان المناطق الأوكرانية “المحرّرة” يعودون بعد التقهقر الروسي

توغلت القوات الأوكرانية أكثر في أراض انتزعتها من القوات الروسية الفارة، الإثنين، وعاد السكان المبتهجون إلى القرى التي كانت في السابق على خط الجبهة في حين أمطرت موسكو منطقة خاركيف بالقذائف مما أدى إلى اشتعال حرائق في أنحاء المدينة الرئيسية بالمنطقة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية استعادت منذ بداية الشهر الجاري ستة آلاف كلم مربع من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها استعادت أكثر من 20 بلدة وقرية في اليوم السابق وحده.

وأضافت في تحديث مسائي أن قواتها في مكان أبعد إلى الجنوب صدت محاولات تقدم روسية في منطقتين مهمتين في إقليم دونيتسك هما مدينة باخموت ومايورسك بالقرب من بلدة هورليفكا المنتجة للفحم.

وقالت زويا (76 عاما)، وهي مدرسة متقاعدة للغة الإنكليزية في قرية زولوتشيف الهادئة الآن “الناس يبكون، الناس مبتهجون بالطبع. كيف لا يكونون مبتهجين؟”. وبكت زويا وهي تصف الشهور التي قضتها في القبو.

وتقع القرية شمالي خاركيف وتبعد 18 كلم فقط عن الحدود الروسية.

وفرّت ناستيا (28 عاما) من القرية في أبريل الماضي، لكنها عادت في الأسبوع الفائت بعد ذيوع أنباء الانتصارات الأوكرانية.

وقالت لرويترز: وهي تقف في طابور للحصول على احتياجاتها من محل بقالة ومعها طفلان” “أعتقد أن الجميع في حالة (مزاجية) رائعة. كل شيء انتهى الآن. على الأقل نأمل في أن يكون كل شيء انتهى”.

واعترف فيتالي جانتشيف، الرئيس المعين من قبل روسيا للإدارة في الجزء الذي لا يزال تحت السيطرة الروسية من منطقة خاركيف بأن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما نحو الحدود.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي الإثنين تزامن مع زيارته إلى المكسيك، إن الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية لا يزال في أيامه الأولى، لكن القوات الأوكرانية حققت “تقدما كبيرا”.

وأضاف “ما فعلوه خُطط له تخطيطا منهجيا للغاية وبالطبع استفادوا من الدعم الكبير من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى فيما يتعلق بالتأكد من أن أوكرانيا لديها العتاد الذي تحتاجه لمواصلة هذا الهجوم المضاد”.

وقال مسؤول عسكري أميركي كبير إن روسيا، بحسب تقديرات الولايات المتحدة، تخلت إلى حد كبير عن مكاسبها بالقرب من خاركيف.

أوكرانيا تعلن استعادة أراض واسعة.. وواشنطن تؤكد وجود “فوضى” في الصفوف الروسية قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينيسكي، الاثنين، إن جيش بلاده استعاد 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي من القوات الروسية منذ إطلاق الهجوم المضاد مطلع سبتمبر الحالي.

وأضاف المسؤول العسكري، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، “ميدانيا بالقرب من خاركيف، تشير تقديراتنا إلى تخلي القوات الروسية إلى حد كبير عن مكاسبها للأوكرانيين وانسحابها إلى الشمال والشرق. عبر كثير من هؤلاء الجنود الحدود إلى روسيا”.