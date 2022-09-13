بعد ضمان السنة والكرد.. تحركات اطارية صوب الحنانة لإنهاء الانسداد السياسي

خاص..

اكد المحلل السياسي قاسم بلشان، اليوم الثلاثاء، أن هنالك وفد من الإطار التنسيقي سيذهب إلى الحنانة من أجل الخروج في حلول تشكيل الحكومة القادمة.

وقال بلشان في حديث ، إن “الإطار التنسيقي يسعى إلى تشكيل حكومة ليست ببعيدة عن الكتلة الصدرية”، مؤكدا انه “سيستثمر موقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي من اجل المضي في تشكيل الحكومة”.

وأضاف، أن “التنسيقي يسير وفق الأليات الدستورية والقانونية كونه الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة عقب الكثير من المعرقلات التي واجهها بعد مضي احد عشر شهراً من إجراء الانتخابات”.

وتابع، أن “الدعم الدولي الآن مع الإطار في تشكيل الحكومة القادمة واشتراك بعض الأطراف تمهيدا للتوافق مع باقي الكتل السياسية المعارضة له”.

وقال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في حديث سابق إنه “تم رفع طلب إلى رئيس مجلس النواب من اجل استئناف جلسات البرلمان”، مؤكدا أن “الإطار التنسيقي لا يريد استمرار الانسداد السياسي لمنع انزلاق الأوضاع السياسية”. انتهى 25/ي

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