“بينها الصحة”..نائب يكشف أبرز الازمات التي تعاني منها صلاح الدين

خاص..

كشف النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم، اليوم الثلاثاء، ابرز الملفات التي تعاني منها المحافظة وتواجه اشكاليات عديدة فيها، فيما كشف عن الخطة التي ستعيد الحياة لجميع القطاعات المهمة في المحافظة.

وقال كريم في حديث ، إن “المشاكل التي تعاني منها صلاح الدين عديدة ولاسيما في القطاعات الخدمية والصحية، فليس هناك مستشفيات تستطيع النهوض بالاعباء التي القت بيها جائحة كورونا وباقي الاوبئة، بالاضافة الى انعدام المستشفيات التخصصية”.

وأكد “وجود مشكلة في قطاع السكن والقطاع الزراعي وغياب الدعم عنه، وقطاع الموارد المائية بالرغم من وجود سدة سامراء، الا ان المناطق الزراعية تعاني كثيرا وتواجه ازمات حقيقية”.

وأضاف النائب عن صلاح الدين، ان “الخطة التي نطمح اليها تتمثل بجلوس مجلس المحافظة وقسم التخطيط واعضاء مجلس النواب باعتبارهم جهة رقابية لاعداد خطة شاملة تشمل جميع قطاعات الحياة في المحافظة، ولاسيما القطاعات الخدمية”.

واوضح كريم: “نحتاج الى جهد ودعم كبير يمكن من خلاله اعادة الحياة الى كثير من مناطق صلاح الدين الان التي تعاني من سوء الخدمات وتواجه إشكاليات كبيرة”.

وفي وقت سابق، اكد رئيس كتلة السيادة النيابية شعلان الكريم، اليوم السبت، معاناة صلاح الدين من أزمات متعلقة بالمياه والكهرباء وخدمات أساسية أخرى، فيما شدد على رفض عشوائية التصرف بالمبالغ التي خصصت للمحافظة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وعلى الرغم من تخصيص مبالغ طائلة، وميزانيات ضخمة لمحافظة صلاح الدين، لكنها لم تدر نفعاً، فلا تطوير للخدمات ولا البنى التحتية.انتهى/25رؤ

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