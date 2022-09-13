ثقافة كوردستان تدعو لإعادة الوثائق والمخطوطات الكوردية من بغداد

طالبت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، الأحد، بإلغاء قرار عدم احتساب اللغة الكوردية في الصف الثاني عشر الاعدادي (السادس الاعدادي) ، داعية الى تضمين المناهج التعليمية اللهجة الهورامية (إحدى لهجات اللغة الكوردية) في مناطق تواجد الهوراميين بالاقليم ، كما دعت لإعادة الوثائق والمخطوطات الكوردية من بغداد لإقليم كوردستان.

جاءت هذه القرارات والتوصيات بعد اجتماع لمجلس الوزارة برئاسة وزير الثقافة حمة حمة سعيد بحضور عدد من أعضاء المجلس ، وفق ما أفاد بيان للوزارة : مشيراً الى أنه جرى خلال الاجتماع متابعة عدد من المقترحات المهمة وتقييم تقدم سير العمل فيها.

البيان أضاف ، أن المقترحات التي تمت متابعتها في الاجتماع تضمنت ضرورة إدراج اللهجة الهورامية في المناطق التي يسكنها المتحدثون بها ، وكذلك المطالبة بإلغاء قرار عدم احتساب اللغة الكوردية في الصف الثاني عشر الاعدادي ، بالإضافة الى إعادة الوثائق والمخطوطات الكوردية الموجودة في بغداد الى إقليم كوردستان.

وختم البيان ، بالقول انه بعد التحاور بين المجتمعين بخصوص المواضيع المطروحة تم اصدار التوصيات والتعليمات الخاصة وتشكيل اللجان ومتابعة الأعمال الخاصة بها لتنفيذ تلك المقترحات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط